Impf-Warteliste: Seit vier Wochen ohne Rückruf

Am Kreisimpfzentrum Tuttlingen werden in dieser Woche an sechs Tagen 550 neue Impftermine freigeschalten, in der Folgewoche könnten es sogar noch mehr sein. Dies teilte Leiter Bernhard Flad mit. Die neuen Termine werden jeweils um Mitternacht freigegeben – der jeweilige Impftermin ist dann drei Wochen später. Nur in der Nacht von Samstag auf Sonntag gibt es keine neuen Termine. Da die Termine meistens nach wenigen Stunden ausgebucht sind, empfiehlt sich laut Flad eine Buchung direkt um Mitternacht, beziehungsweise spätestens in den frühen Morgenstunden. Diese Termine haben jedoch nichts mit der Warteliste des Recall-Systems zu tun. (skr)