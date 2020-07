Immobilien-Fonds übernimmt Neubau am Aesculap-Kreisel

Während am Aesculap-Kreisel die Bauarbeiten laufen, hat der Investor, die Schoofs Immobilien-GmbH Frankfurt, das Projekt an einen Immobilien-Fonds verkauft. Neuer Besitzer ist der Investmentfonds Greenman. Nach Angaben des neuen Inhabers soll sich an den Konditionen für die künftigen Nutzer des Vorhabens nichts ändern.

Greenman hat laut einer Mitteilung von Schoofs drei Immobilien für einen Gesamtwert von 95,5 Millionen Euro erworben: Zum einen das Projekt am Tuttlinger Aesculap-Kreisverkehr, das im Sommer 2021 fertiggestellt sein soll. Rewe und Aldi sollen dort neue Supermärkte betreiben. Zudem sind 72 Wohnungen und Business-Appartements vorgesehen. Die beiden anderen Objekte des Deals liegen im rheinland-pfälzischen Westerwald und sollen voraussichtlich 2022 an Greenman übergeben werden. Der Tuttlinger Neubau ist das erste Greenman-Investment, das neben Gewerbe- auch Wohnflächen beinhaltet. Die Vermietung der Wohnungen wird Schoofs übernehmen, hieß es auf Nachfrage unsere Zeitung.

Für Investor Schoofs ist der Verkauf Teil seiner Strategie, große Projekte anzuschieben und dann an Betreiber zu verkaufen. Der jetzige Zeitpunkt – Vertragsunterzeichnung war am 18. Juni - hat einer Firmensprecherin zufolge nichts mit der Corona-Krise zu tun; Greenman sieht den deutschen Immobilienmarkt auch in den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nach wie vor gut und profitabel aufgestellt.

Bisher hatte Greenman ausschließlich Lebensmittelmärkte im Portfolio. „Wir sind sehr zufrieden, dass die Verhandlungen mit Schoofs in diesen harten Zeiten so professionell wie zielführend und in kurzer Zeit zum Ergebnis geführt haben“, stellt James McEvoy fest, Leiter Akquisitionen (Head of Acquisitions) bei Greenman. „Wir sichern uns mit diesem Vertrag wichtige Investments für unsere ,Pipeline‘ in Deutschland, und Schoofs mit seiner rasanten Entwicklung kann sich auf einen soliden Partner und Abnehmer für seine Immobilien verlassen.“ Er wollte bereits 2017 ein Einkaufszentrum im hessischen Hanau von Schoofs kaufen, kam seinerzeit aber zu spät.

Beide Unternehmen, Schoofs und Greenman, haben vereinbart, sich nicht nur auf Verkauf, Vermietung oder Objektverwaltung zu beschränken. Sie wollen auch prüfen, Banken, die die Zwischenfinanzierung für den Ankauf der Grundstücke und die Realisierung der Vorhaben leisten, für die langfristige Finanzierung des Ankaufs zu gewinnen.