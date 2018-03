Immer mehr Verkehrsunfälle, aber weniger Tote

Die Zahl der Verkehrsunfälle auf den Straßen im Bereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen mit den Kreisen Freudenstadt, Rottweil, Tuttlingen, dem Schwarzwald-Baar-Kreis und dem Zollernalbkreis hat im vergangenen Jahr von 18 437 auf 19 437 (plus 5,4 Prozent) zugenommen. Die Zahl der Verkehrstoten ging von 59 im Jahre 2016 auf 40 in 2017 zurück. Dagegen erhöhte sich die Zahl der Schwerverletzten von 555 auf 561, die Zahl der Leichtverletzten von 2320 auf 2552. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Bei den getöteten Auto-Insassen reduzierte sich die Zahl von 33 auf 18. Von diesen waren sieben Personen nicht angeschnallt. Insgesamt ist der Anstieg der Unfälle mit Personenschaden im Jahresvergleich um acht Prozent und im Fünf-Jahres-Vergleich um 5,4 Prozent gestiegen. Die Unfälle mit reinem Sachschaden nahmen um 3,9 Prozent zu, bei den Kleinstunfällen war eine Erhöhung um 9,1 Prozent zu verzeichnen.

Besorgnis bereitet der Polizei der Anstieg der Motorradunfälle um 18,9 Prozent von 350 auf 416 Verkehrsunfälle – ein neuer negativer Spitzenwert. Deutliche Einziger Lichtblick ist der Rückgang der getöteten Kradfahrer von 16 im Jahr 2015 auf zwölf in 2016 und sechs im Jahr 2017. Allerdings hat sich die Zahl der verletzten Motorradfahrer um 20 Prozent erhöht. Im Bereich der Unfallbekämpfung für Motorradfahrer wird das Polizeipräsidium daher auch im laufenden Jahr seinen Schwerpunkt setzen.

Die Unfälle mit Beteiligung von Fahrrädern und Pedelecs sind von 369 im Jahr 2016 auf 380 in 2017 angestiegen. Für den Anstieg verantwortlich war die deutliche Zunahme bei den Pedelec-Unfällen (plus 45,7 Prozent). Im vergangenen Jahr wurden drei Radfahrer und ein Pedelec-Fahrer getötet. Von den getöteten Radfahrern trug niemand einen Fahrradhelm.

Die Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Fußgängern reduzierten sich leicht von 236 auf 228. Die Zahl der getöteten Fußgänger erhöhte sich hingegen von sechs auf zehn Personen.

Bei der Unfallentwicklung unter Beteiligung von jungen Fahrern zwischen 18 und 24 Jahren war in den vergangenen Jahren ein stetiger Rückgang festzustellen. Im vergangenen Jahr gab es aber eine Trendwende mit einem leichten Anstieg der Fallzahlen (1064 Unfälle).

Die Zahl der Unfälle von Senioren ist ansteigend

Der Bevölkerungsanteil von Menschen ab 65 Jahren wächst in Baden-Württemberg jährlich um etwa einen Prozent. Die Zahl der Unfälle, an denen diese beteiligt waren, nahm in den vergangenen zehn Jahren zu, von 1362 (2008) auf 1729 (2017) und liegt damit über der prozentualen Zunahme des Bevölkerungsanteils im gleichen Zeitraum. Im Jahr 2017 wurden 15 Personen bei Unfällen mit Beteiligung von Senioren getötet (2016: 19).

Die Zahl der Verkehrsunfälle, bei denen der betrunkenen Unfallverursacher stand, ging um 21 Fälle zurück. Seit 2008 reduzierten sich damit die Verkehrsunfälle mit Ursache Alkohol von 535 auf 325.