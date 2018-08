Immer häufiger im Landkreis Tuttlingen: schwanger über 35

Schauspielerin Brigitte Nielsen hat vor einigen Wochen im Alter von 54 Jahren ihr fünftes Kind bekommen. Damit ist sie sicherlich eine Ausnahme, aber generell werden auch die Schwangeren hierzulande von Jahr zu Jahr älter – das gilt auch für den Landkreis Tuttlingen.

Wie die AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg in einer Pressemitteilung schreibt, ist bereits bei mehr als jeder fünften Geburt (22 Prozent) im Landkreis Tuttlingen die Mutter 35 Jahre oder älter. Dies hat die AOK auf Grundlage ihrer Versicherten ermittelt, die im Landkreis über die Hälfte der Bevölkerung ausmachen. Fünf Prozent der Mütter sind bei der Geburt ihres Kindes sogar 40 Jahre oder älter. Mit diesen Zahlen bewegt sich der Landkreis im Landesschnitt.

Der Anteil der Geburten bei Frauen ab 35 an allen Geburten steigt seit Jahren kontinuierlich. Er liegt im Landkreis Tuttlingen aktuell um neun Prozent höher als noch vor fünf Jahren. Wenig überraschend, findet Dr. Sabine Knapstein, Ärztin bei der AOK Baden-Württemberg: „In allen Ländern mit hohem Pro-Kopf-Einkommen erfüllen Frauen ihren Kinderwunsch zunehmend in einem höheren Alter. In Deutschland ist das durchschnittliche Alter der Mütter bei der Geburt des ersten Kindes seit Ende der 1960er-Jahre stetig gestiegen.“ Das durchschnittliche Alter der Mutter bei der Geburt des ersten ehelich geborenen Kindes ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes zwischen 1991 und 2014 von 26,9 Jahren auf 30,4 Jahre angestiegen.

Schwangerschaften werden bei Erstgebärenden zwar bereits ab 35 Jahren grundsätzlich als Risikoschwangerschaften eingestuft, aber das bedeutet laut AOK nicht automatisch ein höheres tatsächliches Risiko für Mutter und Kind. Das Alter der Frau allein entscheidet in den wenigsten Fällen darüber, ob eine Schwangerschaft risikoreich verläuft oder nicht. Erst ab dem 40. Lebensjahr, so die meisten Studien, nehmen klinisch relevante Risiken zu.

Ältere Schwangere sind, so Dr. Knapstein, oft besonders gesundheitsbewusst und gut informiert. Der Höhepunkt der Fruchtbarkeit liegt bei Frauen um das 20. Lebensjahr. Mit steigendem Alter nimmt also die Wahrscheinlichkeit schnell und unproblematisch schwanger zu werden ab. Aber Frauen leben heutzutage gesünder als noch vor 50 Jahren, weil sie sich besser ernähren, sich ausreichend bewegen können und weil sie besser vor Infektionen geschützt sind.