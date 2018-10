Immendinger Zweitliga-Keglerinnen klettern auf Platz zwei

Die Zweitliga-Keglerinnen des KSC Immendingfen bleiben auf Erfolgskurs. Gegen die TSG Kaiserslautern gab es einen 5:3-Heimsieg, mit dem sich die Gastgeberinnen auf den zweiten Platz verbesserten.

„Bitte keinen Krimi“, schrieb die TSG Kaiserslautern auf ihrer Homepage vor dem Spiel beim KSC Immendingen in Erinnerung an die knappe und überraschende Vorjahresniederlage. Diesmal fiel der Immendinger Heimsieg zwar immer noch knapp aber ein bisschen deutlicher aus. Nach einer klaren Immendinger Führung in der Anfangspaarung holten die Pfälzerinnen in der Mittelpaarung deutlich auf. Im Schlusspaar behielten Heike Herzog und Nicole Brütsch aber die Nerven.

Die Männer des KSC Immendingen überzeugen als Aufsteiger in der Landesliga B weiterhin mit starken Leistungen und klettern auf Platz drei der Tabelle. In der Verbandsliga Frauen setzte sich SKG Tuttlingen mit zehn Kegeln Vorsprung gegen DKC Waldkirch durch – die erste Waldkircher Mannschaft kegelt erste Bundesliga. SKG Tuttlingen holte zwei wichtige Auswärtspunkte beim Tabellennachbarn der Bezirksliga B Männer, Kf Unterkirnach. In der Bezirksliga C Männer übernahm KSC Immendingen II die Tabellenführung. KSC Immendingen X1 bleibt in der Bezirksklasse A weiter ungeschlagen.

2. Bundesliga Süd-West Frauen: KSC Immendingen – TSG Kaiserslautern 5:3 Mannschaftspunkte/3174:3144 Kegel. Immendingen: Daniela Eiche 1/534, Silke Schätzle 1/539, Silke Schuler 0/516, Doris Kraft/Roswitha Ohnemus 0/478, Heike Herzog 1/537, Nicole Brütsch 0/567.

Verbandsliga Frauen: SKG Tuttlingen – DKC Waldkirch II 5:3/3041:3031. Tuttlingen: Sandra Brandt 1/510, Manda Schmid 1/538, Melita Maric 1/528, Nada Copak 0/481, Melanie Brendel 0/514, Manuela Wüst 0/470.

Landesliga B Männer KSC Immendingen – ESV Villingen II 6:2/3201:3184. Immendingen: Dominik Schmitt 1/551, Markus Egle 1/517, Markus Großmann 1/532, Manuel Kehm 0/489, Andreas Schuler 0/518, Denis Kovacic 1/594.

Bezirksliga Frauen: KSC Immendingen II – ESV Rottweil II verlegt auf den 10.2.19

Bezirksliga B Männer: Kegelfreunde Unterkirnach – SKG Tuttlingen 2:6/2921:3015. Tuttlingen: Wolfgang Lange 1/534, Bernd Palm 0/436, Reinhold Zimmermann 1/551, Jürgen Keller 0/474, Siegfried Schatz 1/502, Heiko Leonhardt 1/518.

Bezirksliga C Männer: Alle Neune Bräunlingen – KSC Immendingen II 2,5:5,5/3031:3041. Immendingen: Justin Lorenz 1/507, Rainer Großmann 1/501, Matthias Ladwig 0/510, Ingo Haß 0,5/480, Lukas Maric 0/528, Harald Schmitt 1/515.

Bezirksklasse A gemischt: KSC Immendingen X1 – ESV Villingen X1 6:2/2966:2903. Immendingen: Jens Müller 1/480, Andreas Lohrer 0/522, Rolf Malitzke 1/471, Erich Zirkel 1/479, Werner Ohnemus 1/501, Kurt Hoffmann 0/513.

Bezirksklasse B (4er-Mannschaften gemischt): Germania Winzeln B – SKG Tuttlingen X1 2:4 1811:1815. Tuttlingen: Rolf Blessing 1/512, Drago Copak 1/435, Erich Heinzelmann 0/433, Manfred Schölzel 0/435. - KSC Immendingen X2 – SG Konstanz X1 1,5:4,5/1547:1909. Immendingen: Tobias Kehm 0/485, Günter Kehm 0/94 (verletzt), Christian Mayer 0,5/484, Beate Hoffmann 1/484.