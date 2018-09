Immendinger Zweitliga-Keglerinnen feiern 6:2-Sieg

Am dritten Spieltag haben die Spitzenteams der Sportkeglervereinigung Tuttlingen überzeugen können. Der KSC Immendingen besiegte in der zweiten Bundesliga Süd-West Frauen den Absteiger aus der ersten Bundesliga SKV Bonndorf 6:2 und kletterte so auf Rang vier.

In der Verbandsliga Frauen gelang der SKG Tuttlingen ein deutlicher Heimsieg gegen Komet Villingen. Neuling KSC Immendingen I ließ mit 7:1 dem KCB Hammereisenbach in der Landesliga B Männer keine Chance und glich sein Punktekonto aus. In der Bezirksliga Frauen übernahm Immendingen II die Tabellenführung. Mit einer schwachen Auswärtsleistung verpasste SKG Tuttlingen I die Chance, am Konkurrenten SKG 77 Singen III vorbeizuziehen.

2. Bundesliga Süd-West Frauen: KSC Immendingen – SKV Bonndorf 6:2 Mannschaftspunkte/3180:3100 Kegel. Immendingen: Daniela Eiche 1/537, Silke Schuler 1/545, Silke Schätzle 0/523, Doris Kraft 1/529, Heike Herzog 1/527, Nicole Brütsch 1/519.

Verbandsliga Frauen: Tuttlingen – Komet Villingen 7:1/3159:3086. Tuttlingen: Sandra Brandt 1/520, Manda Schmid 1/553, Melita Maric 1/511, Melanie Brendel 1/527, Manuela Wüst 0/516, Nada Copak 1/532.

Landesliga B Männer KSC Immendingen – KCB Hammereisenbach 7:1/3234:3101. Immendingen: Dominik Schmitt 1/530, Markus Egle 1/537, Markus Großmann 1/549, Manuel Kehm 1/546, Denis Kovacic 0/546, Andreas Schuler 1/526.

Bezirksliga Frauen: KSC Immendingen II – SG Komet Villingen/Unterkirnach II 8:0/3036:2617. Immendingen: Christina Eiche 1/519, Beate Hoffmann 1/487, Dominique Burkart 1/465, Rita Hannemann 1/543, Roswitha Ohnemus 1/463, Heike Herzog 1/529.

Bezirksliga B Männer: SKG 77 Singen III – SKG Tuttlingen I 5:3/3016:2873. Tuttlingen: Reinhold Zimmermann 0/452, Jürgen Keller 1/501, Bernd Palm 0/502, Siegfried Schatz 1/513, Wolfgang Lange 1/449, Udo Nolle 0/456.

Bezirksliga C Männer: KSC Immendingen II – SKC Donau 6:2/3197:3079. Immendingen: Markus Großmann 1/555, Max Schlesinger 0/501, Matthias Ladwig 1/510, Lukas Maric 0/525, Dominik Schmitt 1/545, Harald Schmitt 1/561.

Bezirksklasse B (4er-Teams gemischt): SG RW Unterkirnach/Post Furtwangen X1 – SKG Tuttlingen 4:2/1903:1814. Tuttlingen: Erich Heinzelmann 1/453, Drago Copak 0/433, Manfred Schölzel 0/448, Heiko Leonhardt 1/480. - Post SV St.Georgen X1 - KSC Immendingen X2 6:0/1868:1541. Immendingen: Günter Kehm 0/394, Lukas Egle 0/326, Christian Mayer 0/426, Tobias Kehm 0/395.