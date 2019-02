Immendinger Keglerinnen sind in Mainz chancenlos

Für die Zweitliga-Sportkeglerinnen des KSC Immendingen hat es in Mainz nichts zu gewinnen gegeben. Zu stark spielten die Pfälzerinnen auf, zwei Einzelergebnisse weit über der 600er-Marke am Anfang und in der Schlusspaarung (644 und 622) und dazu noch eine Spielerin mit 590 Kegeln ließen den Gästen von Beginn an keine Chance.

Bei Immendingen kehrte Christine König nach langer Verletzung gut in die Mannschaft zurück und Nicole Brütsch überzeugte mit 570 Kegeln. Das Nervenspiel um die möglicherweise abgezogenen Punkte geht für den KSC auch nach dem 16. Spieltag weiter.

In der Landesliga B Männer ist dagegen für den KSC Immendingen fast alles in trockenen Tüchern. Nach dem überzeugenden Überraschungserfolg gegen Tabellenführer Wolfach/Oberwolfach können die Immendinger nun wieder frei aufspielen und vielleicht sogar noch auf Platz drei schielen.

In der Verbandsliga Frauen hat die SKG Tuttlingen nach der Auswärtsniederlage bei Buggingen-Eschbach kaum noch Chancen auf eine Platzierung unter den besten drei Mannschaften. Die SKG Tuttlingen in der Bezirksliga B Männer hat durch die vierte Heimniederlage den Anschluss an das Tabellenmittelfeld endgültig verloren.

Der KSC Immendingen II brachte den Spitzenreiter der Bezirksliga C Männer, KSC Geisingen, an den Rand einer Niederlage und unterlag nur knapp. Die erste gemischte Immendinger Mannschaft stabilisierte ihren Platz in der vorderen Tabellenhälfte der Bezirksklasse A, während die zweite gemischte Mannschaft bei der TG Schura klar verlor.

2. Bundesliga Süd-West Frauen: TSV Schott Mainz – KSC Immendingen 8:0 Mannschaftspunkte/3520:3171 Kegel. Immendingen: Heike Herzog 0/522, Silke Schuler 0/549, Doris Kraft 0/489, Nicole Brütsch 0/570, Silke Schätzle 0/498, Christine König 0/543.

Verbandsliga Frauen: KSC Buggingen-Eschbach – SKG Tuttlingen 7:1/3039:2963. Tuttlingen: Sandra Brandt 0/487, Ingrid Beyerbach 0/457, Melanie Brendel 1/490, Nada Copak 0/469, Manuela Wüst 0/497, Manda Schmid 0/563.

Landesliga B Männer KSC Immendingen – SG Wolfach/Oberwolfach II 7:1/3256:3065. Immendingen: Andreas Schuler 1/507, Dominik Schmitt 1/532, Manuel Kehm 1/567, Markus Egle 1/555, Markus Großmann 0/525, Denis Kovacic 1/570.

Bezirksliga B Männer: SKG Tuttlingen – KCH 90 Eisenbach 2:6/3015:3157. Tuttlingen: Rolf Blessing 0/422, Reinhold Zimmermann 0/488, Bernd Palm 0/509, Udo Nolle 0/511, Heiko Leonhardt 1/519, Siegfried Schatz 1/566.

Bezirksliga C Männer: Immendingen II – Geisingen 3:5/3050:3095. Immendingen: Ingo Haß 1/530, Max Schlesinger 0/473, Rainer Großmann 1/511, Christian Mayer 0/495, Matthias Ladwig 1/527, Harald Schmitt 1/514.

Bezirksklasse A gemischt: SG Mühlhausen/Blumberg X1 – KSC Immendingen X1 2:6/3007:3014. Immendingen: Rolf Malitzke 0/498, Justin Lorenz 1/524, Erich Zirkel 1/499, kh 1/500, Werner Ohnemus 1/513, Jens Müller 0/480.

Bezirksklasse B (4er-Mannschaften gemischt): TG Schura X1 – KSC Immendingen X2 6:0/1951:1739. Immendingen: Rita Hannemann 0/415, Christian Mayer 0/442, Christina Eiche 0/418, Andreas Lohrer 0/464.