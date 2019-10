Immendinger Keglerinnen halten mit Tabellenführer Schritt

Durch einen souveränen Heimsieg am vierten Spieltag hält der KSC Immendingen in der Verbandsliga Frauen Schritt mit dem Tabellenführer Unterharmersbach und bleibt ungeschlagen. Unterharmersbach siegte in Tuttlingen 7:1, wobei das Ergebnis dem Spielverlauf nicht ganz gerecht wird. Zwei Punkte gingen nur nach einem 2:2 im direkten Duell an die Gäste, und Melanie Brendel konnte der Nationalspielerin Bianca Zimmermann lange Zeit Paroli bieten.

In der Landesliga B Männer verlor der KSC Immendingen knapp beim bis dahin sieglosen SKC Schapbach und rutschte in die untere Tabellenhälfte ab. In der Bezirksliga C Männer führen dagegen der KSC Immendingen II – weiterhin verlustpunktfrei – und die SKG Tuttlingen die Tabelle an. Der KSC Immendingen II erkämpfte sich seinen ersten Sieg in der Bezirksliga Frauen daheim gegen KSG Denzlingen. Und KSC Immendingen X1 behauptete mit einem ungefährdeten Heimsieg Platz zwei in der Bezirksklasse A.

Verbandsliga Frauen: SKG Tuttlingen – SKC Unterharmersbach 1:7 Mannschaftspunkte/3048:3155 Kegel. Tuttlingen: Sandra Brandt 0/497, Simone Copak 0/526, Nada Copak 0/469, Melita Maric 1/512, Melanie Brendel 0/554, Manuela Wüst 0/493. - KSC Immendingen – SG Villingen/Unterkirnach 6:2/3179:3077. Immendingen: Silke Schuler 1/526, Daniela Eiche 1/557, Roswitha Ohnemus 0/469, Silke Schätzle 1/521, Nicole Brütsch 0/568, Christine König 1/537.

Landesliga B Männer: SKC 86 Schapbach – KSC Immendingen 6:2/3098:3080. Immendingen: Andreas Bauer 1/537, Dominik Schmitt 0/488, Andreas Schuler 0/499, Markus Egle 1/513, Markus Großmann 0/495, Denis Kovacic 0/548.

Bezirksliga C Männer: SG Olympia Villingen/KSC Geisingen III – KSC Immendingen II 1:7/2953:3128. Immendingen: Matthias Ladwig 0/504, Manuel Kehm 1/554, Werner Ohnemus 1/517, Ingo Haß 1/499, Harald Schmitt 1/538, Rainer Großmann 1/516. - KSC Dittishausen II – SKG Tuttlingen I 2:6/2818:2986. Tuttlingen: Bernd Palm 0/522, Jürgen Keller /529, Reinhold Zimmermann 1/493, Heiko Leonhardt 1/484, Siegfried Schatz 1/454, Udo Nolle 0/504.

Bezirksliga Frauen: KSC Immendingen II – KSG 04 Denzlingen II 6:2/2831:2727. Immendingen: Andrea Vogel 1/490, Karin Meyer 1/506, Beate Hoffmann 1/451, Zahra Kolic 1/489, Heike Haß 0/433, Christina Eiche 0/468.

Bezirksklasse A gemischt: KSC Immendingen X1 – KC Bodensee/Überlingen X1 7:1/2903:2630: Immendingen: Christian Mayer 1/462, Tobias Kehm 1/472, Rolf Malitzke 1/490, Erich Zirkel 1/497, lm1/479, Kurt Hoffmann 0/512.