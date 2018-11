Mit dem Heimsieg gegen den TSV Schott Mainz haben die Sportkeglerinnen des KSC Immendingen den dritten Platz in der zweiten Bundesliga Süd-West gefestigt. Nach den beiden ersten Paarungen war die Partie noch offen, obwohl die Gastgeberinnen schon einen komfortablen Kegelvorsprung herausgespielt hatten. Heike Herzog stellte in der Schlusspaarung nach 30 Kugeln die Weichen auf Sieg. Nachdem Nicole Bratsche auf der zweiten Bahn ebenfalls ihre Form fand, resignierten die Gäste.

Die SKG Tuttlingen ließ in der Verbandsliga Frauen dem KSC Buggingen-Eschbach keine Chance. Der KSC Immendingen unterlag im Spitzenspiel der Landesliga B Männer bei der SG Wolfach/Oberwolfach und verlor die Tabellenführung.

In der Bezirksliga B Männer rutschte die SKG Tuttlingen nach der Auswärtsniederlage in Hammereisenbach ins untere Tabellendrittel ab. Auch der KSC Immendingen II verlor beim starken Spitzenreiter der Bezirksliga C, KSC Geisingen. Der KSC Immendingen X1 wahrte durch seinen Heimsieg die Chancen auf die Herbstmeisterschaft in der Bezirksklasse A und bleibt Zweiter – ebenso wie die zweite Frauenmannschaft in der Bezirksliga.

Eine Sensation gab es in der Bezirksklasse 4er, in der die SKG Tuttlingen zum ersten Mal seit der Einführung der 120-Wurf-Wertung ein Spiel in St.Georgen gewinnen konnte.

2. Bundesliga Süd-West Frauen: KSC Immendingen – TSV Schott Mainz 6:2 Mannschaftspunkte/3211:2991 Kegel. Immendingen: Daniela Eiche 1/529, Silke Schuler 0/528, Roswitha Ohnemus 0/503, Doris Kraft 1/548, Heike Herzog 1/558, Nicole Brütsch 1/545.

Verbandsliga Frauen: SKG Tuttlingen – KSC Buggingen-Eschbach 8:0/3167:2838. Tuttlingen: Sandra Brandt 1/499, Manda Schmid 1/536, Melita Maric 1/542, Nada Copak 1/532, Melanie Brendel 1/517, Manuela Wüst 1/541.

Landesliga B Männer SG Wolfach/Oberwolfach - KSC Immendingen 5:3/3192:3109. Immendingen: Harald Schmitt 0/491, Dominik Schmitt 0/509, Markus Großmann 1/508, Manuel Kehm 1/506, Andreas Schuler 0/511, Denis Kovacic 1/584.

Bezirksliga Frauen: KSC Immendingen II – ESV Freiburg 8:0/2986:2747. Immendingen: Dominique Burkart 1/484, Beate Hoffmann 1/489, Karin Meyer 1/465, Christina Eiche 1/469, Sandra König 1/556, Heike Haß 1/523.

Bezirksliga B Männer: KCH 90 Hammereisenbach - SKG Tuttlingen 7:1/3144:2922. Tuttlingen: Bernd Palm 0/509, Wolfgang Lange 0/491, Jürgen Keller 1/515, Reinhold Zimmermann 0/468, Siegfried Schatz 0/468, Heiko Leonhardt 0/471.

Bezirksliga C Männer: KSC Geisingen - KSC Immendingen II 6:2/3120:3059. Immendingen: Justin Lorenz 1/503, Matthias Ladwig 0/526, Rainer Großmann 0/494, Lukas Maric 0/513, Ingo Haß 0/503, Kurt Hoffmann 1/520.

Bezirksklasse A gemischt: KSC Immendingen X1 – SG Mühlhausen-Ehingen/Blumberg X1 5:3/2970:2917. Immendingen: Jens Müller 1/513, Christian Mayer 0/501, Erich Zirkel 1/501, Rolf Malitzke 0/460, Werner Ohnemus 1/481, Andreas Lohrer 0/514.

Bezirksklasse B (4-er Mannschaften gemischt): Post SV St.Georgen X1 - SKG Tuttlingen X1 2:4/1770:1803. Tuttlingen: Rolf Blessing 1/461, Drago Copak 0/415, Udo Nolle 1/513, Manfred Schölzel 0/414. KSC Immendingen X2 – TG Schura X1 6:0/1995:1834. Immendingen: Tobias Kehm 1/484, Werner Ohnemus 1/518, Manuel Kindel 1/507, Erich Zirkel 1/486.