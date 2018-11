Immendingen steckt Punktabzug gut weg

Den Zweitliga-Keglerinnen des KSC Immendingen sind wegen eines Verstoßes gegen die Sportordnung vier Punkte aberkannt worden. Die Kegelbahnen entsprachen durch einen Formfehler nicht den Vorschriften des Deutschen Keglerbundes. Dadurch rutschte die Mannschaft vom dritten Platz der zweiten Bundesliga Südwest Richtung Tabellenende.

Das Team hat den Schock jedoch gut verdaut und reagierte mit einer guten Auswärtsleistung. Mit einem deutlichen 7:1-Erfolg in Villingen verschaffte sich KSC Immendingen Luft zu den Abstiegsplätzen. Einigermaßen beruhigt können die Immendingerinnen nun das letzte Vorrundenspiel gegen den ESV Rottweil angehen und dann in die Rückrunde starten.

In der Verbandsliga Frauen hatte die SKG Tuttlingen keine Mühe beim Schlusslicht SKG 77 Singen und behauptete den zweiten Tabellenplatz. Der KSC Immendingen in der Landesliga B Männer zeigte zu Hause eine gute Leistung und holte als Aufsteiger einen Punkt. Ein Kegel mehr hätte dem starken Andreas Schuler einen Mannschaftspunkt und dadurch dem KSC Immendingen sogar den Sieg beschert. Der SKG Tuttlingen gelang in der Bezirksliga B Männer eine kleine Sensation beim glatten und klaren 8:0-Heimsieg gegen Hrvatska Schwenningen/Schramberg.

Ebenso deutlich gewann KSC Immendingen II in der Bezirksliga C sein Heimspiel. KSC Immendingen X1 verteidigte seinen zweiten Platz in der Bezirksklasse A gegen die Nachwuchsmannschaft des SKG 77 Singen. Im Lokalderby der Bezirksklasse 4er setzte sich KSC Immendingen X2 beim SKG Tuttlingen X1 durch.

2. Bundesliga Südwest Frauen: ESV Villingen – KSC Immendingen 1:7 Mannschafspunkte/3052:3106 Kegel. Immendingen: Silke Schätzle 1/534, Silke Schuler 1/512, Roswitha Ohnemus 1/523, Daniela Eiche /Sandra König 0/481, Heike Herzog 1/532, Nicole Brütsch 1/524.

Verbandsliga Frauen: SKG 77 Singen – SKG Tuttlingen 2:6/2989:3127. Tuttlingen: Sandra Brandt 0/475, Manda Schmid 1/557, Melita Maric 1/538, Melanie Brendel 1/527, Manuela Wüst 0/494, Nada Copak 1/536.

Landesliga B Männer KSC Immendingen – SG Unterkirnach/Furtwangen 4:4/3277:3196. Immendingen: Markus Großmann 1/549, Markus Egle 0/547, Manuel Kehm 0/524, Harald Schmitt 1/536, Andreas Schuler 0/567, Denis Kovacic 0/554.

Bezirksliga B Männer: SKG Tuttlingen – Hrvatska Schwenningen/Schramberg 8:0/3106:2969. Tuttlingen Bernd Palm 1/559, Heiko Leonhardt 1/523, Jürgen Keller 1/488, Wolfgang Lange 1/507, Udo Nolle 1/514, Siegfried Schatz 1/515.

Bezirksliga C Männer: KSC Immendingen II – Rot-Schwarz Olympia Villingen-Schwenningen II 7:1/3096:3002. Immendingen: Justin Lorenz 1/522, Lukas Maric 1/552, Ingo Haß 0/472, Rainer Großmann 1/536, Kurt Hoffmann 0/491, Matthias Ladwig 1/515.

Bezirksklasse A gemischt: SKG 77 Singen X1 – KSC Immendingen X1 0:8/2532:3013. Immendingen: Erich Zirkel 1/490, Christian Mayer 1/488, Jens Müller 1/500, Werner Ohnemus 1/533, Rolf Malitzke 1/479, Andreas Lohrer 1/523.

Bezirksklasse B (4er-Mannschaften gemischt): Tuttlingen X1 – Immendingen X2 1:5/1861:1948. Tuttlingen erstgenannt: Rolf Blessing (486) – Dieter Vogler (496) 0:1, Drago Copak (462) – Andrea Vogel (483) 0:1, Reinhold Zimmermann (492) – Karin Meyer (486) 1:0, Manfred Schölzel (441) – Heike Haß (483) 0:1.