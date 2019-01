Im Zeichen der Freundschaft

40 Jahre Partnerschaft mit Bex, 30 Jahre Partnerschaft mit Draguignan: Die runden Geburtstage dieser zwei Tuttlinger Partnerschaften werden in diesem Jahr gefeiert. Auch wenn Bex in der Schweiz liegt und etwa 7800 Einwohner zählt, und das französische Draguignan eine imposante Garnisonsstadt mit rund 39 000 Einwohnern ist: Beiden Städten gemein ist die äußerst reizvolle Lage.

Bex liegt im südöstlichen Zipfel des französischen Kantons Waadt, Draguignan im südöstlichen Teil der Provence. Die offizielle Besiegelung der „Jumelage“ Tuttlingens mit Bex fand 1979 statt, mit Draguignan wurde die Partnerschaft 1989 eingegangen.

Partnerschaft mit Bex

Das Datum der Feierlichkeiten steht schon fest: Vom 29. bis 30. Juni wird das Tuttlinger Komitee mit Vertretern des Tuttlinger Gemeinderats und der Verwaltungsspitze nach Bex in die Schweiz fahren – mit Hirsch-Bier im Gepäck. „Das haben sich die Bexer gewünscht“, sagt Brigitte Breinlinger vom Komitee. Ein Festakt ist geplant, auch mit musikalischer Unterstützung von Tuttlinger Seite – das städtische Blasorchester soll mit dabei sein, denn das Jubiläum mit Tuttlingen wird in ein kantonales Musikfest eingebunden sein. Zudem bereiten Tuttlinger Schüler eine Video-Präsentation vor mit jeder Menge Interviews.

Die Schüleraustausche sind das Herzstück der Begegnungen und haben die Städtepartnerschaft erst möglich gemacht. Die damaligen Schulleiter René Albert Houriet (Bex) und Rudolf Gauger (Tuttlingen) vom alten Gymnasium an der Weimarstraße haben bereits 1959 einen Austausch zwischen den Schulen auf die Beine gestellt. Heute fahren die Schüler für zwei Wochen in die Partnerstadt und treffen dort auf eine Partnerklasse. Ein halbes Jahr später ist dann der Rückbesuch.

Die Partnerschaft mit Bex wird 1979 offiziell besiegelt. Es ist die erste Städtepartnerschaft, die Tuttlingen eingeht. In Bex trägt ein Waggon der Schmalspurbahnlinie Bex-Gryon-Villars den Namen „Tuttlingen“. An Tuttlingen erinnert außerdem ein Bexer Weinberg: Er erhielt seinen Namen aus Anlass der Einweihung des Tuttlinger „Place de Bex“ in der Nähe des Tuwass.

Viele Vereine halten die Freundschaft aufrecht. Die Modellflieger besuchen sich regelmäßig, auch die Landfrauen halten Kontakt. Sportler aus Bex sind traditionell bei Run und Fun in Tuttlingen dabei. Auch die Senioren beider Städte statten sich Besuche ab. Es gibt Fußballturniere mit Beteiligung mehrerer Partnerstädte. Eine Tradition ist die Radfernfahrt des Schneeschuhvereins im Sommer von Tuttlingen aus in die Partnerstädte Bex und Draguignan: 1050 Kilometer umfasst die Tour.

Partnerschaft mit Draguignan

Gefeiert wird 30 Jahre Tuttlingen – Draguignan vom 20. bis 22. September in Draguignan, wie Hans Roll vom Partnerschaftskomitee erzählt. Das genaue Programm wird bei einem Treffen im Februar in Freiburg noch ausgearbeitet. Auch hier sind Komitee, Stadtverwaltung und Gemeinderat an Bord, gehofft wird auf musikalische Unterstützung der Stadtmusik, wie Roll sagt: „Zudem müssen wir noch absprechen, ob andere Vereine mitkommen.“ So hätten die Boule-Spieler eine gute Verbindung zu den Freunden in Draguignan. Auch die Fußballer der TSF halten engen Kontakt in die Partnerstadt, wie Lore Lutz vom Komitee berichtet. Mittlerweile verständige man sich aber eher auf gemeinsame Wanderungen denn auf ein Fußball-Match, fügt sie an und schmunzelt.

Mit dem College in Draguignan gibt es regelmäßige Schüleraustausche mit Tuttlingen. Doch der Grundstein für die 1989 besiegelte „Jumelage“ war eher ein Zufall, wie Lutz erzählt: Eine Wirtschaftsdelegation aus Tuttlingen mit dem damaligen Oberbürgermeister Heinz-Jürgen Koloczek und Landrat Hans Volle war in Südfrankreich unterwegs und traf bei einem Essen die Kulturamts-Chefin aus Draguignan. Sie äußerte den Wunsch nach einer Partnerschaft mit einer Stadt in Süddeutschland. „Dann ging alles ziemlich schnell“, fasst Lutz die Ereignisse zusammen. Im April 1989 sei in Tuttlingen die offizielle Besiegelung begangen worden. OB Koloczek habe das Partnerschaftskomitee ins Leben gerufen und die Schulen mit ins Boot geholt.

Immer beim Stadtfest dabei

Die Dracenoiser sind jedes Jahr Gäste beim Tuttlinger Stadtfest, umgekehrt sind die Tuttlinger beim Stadtfest St. Hermentaire samt Blumenkorso in Südfrankreich dabei. Man steht auch in schweren Zeiten zueinander. Der damalige Bürgermeister Max Piselli lud kurz nach dem Mauerfall Kinder aus Übersiedlerfamilien zu einem Ferienaufenthalt nach Südfrankreich ein. Tuttlingen wiederum stand Draguignan bei der schweren Flutkatastrophe 2010 bei, bei dem Todesopfer beklagt und viele Häuser verwüstet wurden. 30 000 Euro an Spenden aus der Donaustadt gingen ein, die für den Wiederaufbau einer Schule verwendet wurden.

Offizielle Begegnungen finden regelmäßig statt. Lore Lutz wünscht sich, dass die gegenseitigen Besuche von Tuttlinger Bürgern und denen aus Draguignan ebenso wie die der Vereine wieder intensiviert würden, wie sie sagt. Ein Auslöser dafür könnte dieser Partnerschafts-Geburtstag sein.

Zudem gibt es dieses Jahr eine künstlerische Kooperation: Die Donau-Galerie, die im Sommer in Tuttlingen stattfindet, hat künstlerische Beteiligung aus Bex und Draguignan: Olivier Estoppey wird ausstellen, ebenso Bernar Venet.