Im Tuttlinger Gemeinderat ist man uneins über die weitere Entwicklung von Gewerbeflächen

Von Schwäbische Zeitung

Am Sonntagnachmittag kam es auf der L283 zwischen Bad Saulgau und Fulgenstadt zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer wurde dabei tödlich verletzt.

Nach Angaben der Polizei wollte ein 38-jähriger Autofahrer gegen 15 Uhr von Bad Saulgau in Richtung Fulgenstadt am Ende des Waldgebiets nach links in einen Waldweg abbiegen. Scheinbar übersah er den entgegenkommenden 55-jährigen Motorradfahrer.

Polizei sucht Zeugen des Unfalls Der 55-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der ...