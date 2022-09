Im Spannungsfeld von Fortschritt und Beständigkeit

Innovativ zu sein bedeutet, über den Tellerrand zu schauen und das Übermorgen ins Heute zu holen. So beschreibt die Medical Mountains GmbH aus Tuttlingen in einer Pressemeldung den von ihr angestoßenen Visionsprozess für die Medizintechnik. Das soll am Donnerstag, 22. September, in einem Workshop zu Handlungsempfehlungen vertieft werden. Der Workshop findet im Hofgut Hohenkarpfen (Hausen ob Verena) statt. Um 11 Uhr beginnt die Einführung für Neu- und Wiedereinsteiger, gefolgt von einem gemeinsamen Mittagessen. Die kreative Arbeit zu den Handlungsempfehlungen ist dann ab 13 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit unter www.medicalmountains.de/vision-innovation.

Von den vielen Bereichen, die beim Visionsprozess behandelt worden sind und noch werden, nimmt laut dem Unternehmen an diesem Tag das Thema „Innovation“ eine besondere Rolle ein. Auf der einen Seite geht es dabei um eine fortschrittliche Patientenversorgung. „Bestehende Produkte werden noch sicherer und leistungsfähiger gemacht“, sagt Medical-Mountains-Geschäftsführerin Yvonne Glienke, „Neuentwicklungen eröffnen Anwendern zusätzliche Möglichkeiten und auch Therapieformen, die zuvor undenkbar waren.“ Auf der anderen Seite stehen wirtschaftliche Aspekte.

Innovationen in der Medizintechnik schlagen sich also gesellschaftlich wie ökonomisch nieder. Um aber Neues gestalten zu können, sind im Laufe des Visionsprozesses Begeisterungsfähigkeit und Flexibilität genannt worden. Gleichzeitig genießen Tradition und Beständigkeit hohe Bedeutung. „Die Frage ist, wie eine Balance zwischen den beiden Werten-Paaren hergestellt werden kann“, so Yvonne Glienke. Dementsprechend sind für den nächsten Workshop drei Kernfragen formuliert worden: Wie kann es gelingen, innovativ zu sein und gleichzeitig die Tradition zu wahren? Wie können Fortschritt und Beständigkeit vereint werden? Und: Wie kann Begeisterung und Leidenschaft geweckt werden, um weiterhin als Innovationstreiber zu bestehen? Die Antworten münden in konkrete Handlungsempfehlungen, die Ende des Jahres mit den Ergebnissen der weiteren Workshops vorgestellt werden, heißt es abschließend.