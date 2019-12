„Im Südwesten herrschen paradiesische Zustände“

Geld oder Sicherheitsgefühl: Was spaltet Deutschland? Über diese Frage hat sich der deutsche Journalist Jakob Augstein (Spiegel und „der Freitag“) mit seinem Kollegen Nikolaus Blome (ehemals BILD) gestritten. Das Streitgespräch haben sie abgedruckt. Jetzt sind sie mit ihrem Buch „Oben und unten“ auf Tour. Am kommenden Freitag, 13. Dezember, lesen sie im Evangelischen Gemeindehaus in Tuttlingen. Im Interview mit Volontärin Birga Woytowicz schildert Jakob Augstein, warum der Erfolg der AfD gefährlich ist und warum schwäbische Dörfer für ihn ein Paradies sind.

Herr Augstein, warum lassen sich politische Gesinnungen nicht mehr so einfach in links und rechts unterscheiden?

Für die Konfliktlinie zwischen Bevor- und Benachteilten gilt das nach wie vor, wenn es um die soziale Frage geht. Aber es gibt inzwischen eine zweite Konfliktlinie, die nach kultureller Zugehörigkeit und Identitätsfragen trennt. Leute fühlen sich abgehängt, die es sozial gar nicht sind. Vor allem der Konflikt zwischen Peripherie und Städten schlägt sich hier nieder. Die Politik ist dominiert von Leuten, die ganz andere Wertesysteme haben als die, die sich abgehängt fühlen.

Warum ist der ländliche Raum anfälliger für Strukturprobleme?

Es kommt darauf an, welchen ländlichen Raum man meint. In vermögenden Ländern hat die Infrastruktur nicht so gelitten wie in Ostdeutschland. Da ist es schon sehr deprimierend. Teils gibt es keine Postämter, Supermärkte schließen. Die Leute müssen weite Wege bis ins nächste Subzentrum zurücklegen. Da gibt es viele AfD-Sympathisanten. Ihre Umgebung ist im Niedergang. Die Leute ziehen weg, und auch der Staat zieht sich aus der Fläche zurück. Sie werden vergessen, zurückgelassen.

In Ihrem Buch erwähnen Sie mehrfach das schwäbische Dorf, auf das man in Brandenburg fast neidisch werden könne. Warum?

Da müssen Sie sich in die Position von mir und meinem Co-Autoren Nikolaus Blome hineinversetzen. Wir leben in Berlin, eine große Stadt, die nicht funktioniert. Hinzu kommt das ostdeutsche Umfeld, in dem die Lichter ausgehen. In jeder Hinsicht ist das das Gegenbeispiel zum schwäbischen Dorf. Da herrscht Vollbeschäftigung, an Schulen fällt nicht immer Unterricht aus. Es gibt keine Baustellen wie den Flughafen, der sich über Jahre hinzieht. Da herrschen im Süden und Südwesten paradiesische Zustände.

Naja, Bus- und Bahnverbindungen sind hier auch nicht die Besten.

Man idealisiert selbst natürlich auch. Und Unkenntnis spielt auch mit rein. Ich kenne mich ja auch nicht in allen Gegenden Deutschlands genau aus.

Und was sagt es Ihrer Meinung nach aus, dass die AfD in diesem Jahr zum ersten Mal in den Tuttlinger Kreistag eingezogen ist?

Ich kann das nicht erklären. Aber ich glaube, was man nicht unterschätzen darf: Nichts ist so erfolgreich wie der Erfolg. Menschen wählen eine Partei, weil es andere davor gemacht haben. Weil sie etablierten Parteien mal einen Denkzettel verpassen wollen. Das macht es so gefährlich. Weil es gleichzeitig eine Herabsetzung der Standards gibt. „Ihr wählt eine Nazi Partei“, werfen manche den Wählern vor. Die müssen sich fragen, wie sehr sie dieser Vorwurf trifft. Viele wählen rechts, obwohl sie es nicht sind. Sie nehmen die rechte Partei aber in Kauf. Da besteht auch die Gefahr einer Rückkopplung, wenn die Menschen sich mit der Partei auseinandersetzen und denken: Irgendwie stimmt das ja auch mit den Ausländern. Sie übernehmen Narrative, die sie ursprünglich nicht hatten.

Im Buch reden Sie mehr über als mit den Menschen unten. Warum?

Wir haben mit einer Pflegerin und dem Vorsitzenden der Dresdener Tafel gesprochen. Das war dazu gedacht, um unten anzufangen. Das Problem ist, dass sich das „echte Unten“ schlecht einfangen lässt. Die Leute können nicht richtig erzählen oder wollen es nicht. Es gibt auch nur wenige, die erzählen können, wie sie es von unten nach oben geschafft haben. Unsere Gesellschaft ist nicht durchlässig genug.

In diesen Tagen wird oft über das Ende der Großen Koalition diskutiert und das Ende der Ära Merkel. Was wünschen Sie sich, wohin sich die Politik entwickeln soll?

Ich würde mir wünschen, dass sich die Koalition schon gestern aufgelöst hätte und die Kanzlerin gar nicht mehr angetreten wäre. Das halte ich für den größten Fehler. Weil sie das Land damit in eine Hängepartie gezwungen hat, was den CDU-Vorsitz und das Machtzentrum im Kanzleramt angeht. Auch, dass die SPD kurz vor der Selbstzerstörung steht, liegt meiner Meinung nach eindeutig an der großen Koalition. Bei dieser Partei weiß man nicht, ob sie auf den Abgrund zurast.