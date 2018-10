„Im Quadrat“ wird wohl weitergeführt

Trotz Problemen beim Vertreib hat sich der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Tuttlinger Gemeinderats am Montag mehrheitlich dafür ausgesprochen, das Stadtmagazin „Im Quadrat“ bis auf Weiteres weiterzuführen. Dafür werden im Jahr 78 000 Euro fällig, bei Einnahmen in Höhe von 26 000 Euro. Der Gemeinderat muss der Empfehlung in seiner Sitzung am kommenden Montag noch zustimmen.

„Das ist ein Instrument, um viele Leute zu erreichen“, machte Stadtsprecher Arno Specht Werbung für die Fortführung des Blatts. Er berichtete, dass die Stadt inzwischen auch das soziale Netzwerk Instagram bespielt und aktuell eine neue Mitarbeitern in Elternzeitvertretung eingestellt habe, die sich auch um Videos kümmern soll.

Ulrike Martin (LBU) betonte, dass ihre Fraktion in der Sache gespalten sei. Sie und Uwe Schwartzkopf stimmten gegen die weitere Veröffentlichung. Auch Roland Henke und Till Haendle (beide FW) sprachen sich dagegen aus, da sich, wenn man eine Umfrage von Anfang des Jahres hochrechnen würde, 7000 Tuttlinger für das Stadtmagazin nicht interessieren würden. Dafür seien die 78 000 Euro viel Geld.

„Interessante Visitenkarte“

Frieder Schray und Hans Roll (beide CDU) sprachen sich für die Fortführung aus. Roll bezeichnete das Blatt als „interessante Visitenkarte“ für die Stadt. Hellmut Dinkelaker (SPD) votierte ebenfalls fürs „Im Quadrat“, auch wenn es noch besser werden könnte.

Schray brachte die Frage auf, wie mit dem Stadtmagazin vor der Kommunalwahl im Mai 2019 verfahren wird. Die Fraktionen haben die Möglichkeit darin auf insgesamt zwei Seiten ihre Positionen zu benennen. Oberbürgermeister Michael Beck betonte, dass der Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten sei. Sein Vorschlag sei es, vor der Kommunalwahl das Blatt für die Fraktionen zu schließen. Laut Specht gibt es vor der Wahl eine sechswöchige Frist, in der die Fraktionen in dem Stadtmagazin nichts veröffentlichen dürfen.

Beim Vertrieb gebe es laut Specht weiße Flecken. Es gebe aber wohl keinen Anbieter, der die Verteilung komplett flächendeckend anbieten könnte. Die Stadt habe mit der Post gesprochen, deren Preisvorstellung sei aber „jenseits von Gut und Böse“.