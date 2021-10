Lehrermangel im Kreis Tuttlingen hält an – besonders Grundschulen sind betroffen

Um den derzeitigen Lehrermangel zu überbrücken, wurden Verträge mit pensionierten Lehrkräften und so genannten Nichterfüllern abgeschlossen. Nichterfüller sind Personen, die keinen Abschluss eines Lehramtsstudiums haben, aber über passende Ausbildungen verfügen. So kann zum Beispiel die Diplom-Physikerin oder der Diplom-Sportler bei vorliegender pädagogischer Eignung im Fach Physik oder Mathematik beziehungsweise im Sport im Unterricht eingesetzt werden. Darüber hinaus wurde eine große Zahl an Anträgen von Lehrerinnen und Lehrern genehmigt, die ihr Teilzeitdeputat erhöhen wollen. Weiter können sich Gymnasiallehrkräfte in diesem Jahr wieder an Grundschulen und Schulen der Sekundarstufe I bewerben, wo sie eine einjährige berufsbegleitende Qualifizierung erhalten. Viele Universitäten haben bereits in den vergangenen Semestern mehr Studienanfänger zugelassen. Deshalb sei im kommenden Jahr mit Blick auf die Lehrerinnen und Lehrer, die aktuell ihr Referendariat ablegen, mit einem Anstieg der Zahl der Bewerber zu rechnen.