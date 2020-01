Im Kellerduell Heimniederlage für HSG NTW II

In der Handball-Bezirkslig Frauen hat die zweite Mannschaft des TV Weilstetten mit dem Heimsieg gegen Schlusslicht Ostdorf/Geislingen den dritten Platz gefestigt. Vorletzter bleibt die TG Schwenningen, die gegen Dunningen/Schramberg eine knappe Heimniederlage hinnehmen musste.

Bezirksliga Frauen

TV Weilstetten II – HK Ostdorf/Geislingen 28:25 (15:13). Die Weilstetterinnen fanden besser ins Spiel und führten schnell 3:0. Doch der Gast fing sich und so war es nach dem Ausgleich bis zur Halbzeitpause ein Spiel auf Augenhöhe. Nach dem Wechsel erspielten sich die Gastgeberinnen dann wieder Vorteile und setzten sich mit vier Toren ab. Doch die HK gab sich noch nicht geschlagen und kämpfte sich wieder auf zwei Tore heran. Der TVW gab die Führung aber bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand. Beste Werferinnen: Heim: Tanja Steidle 8/4; Gast: Anne Leykam 8/4, Melissa Müller 7.

TG Schwenningen – SG Dunningen/Schramberg 20:22 (10:10). Den Schwenningerinnen gelang ein guter Start und sie führten schnell 3:1. Doch die SG konterte und ging ihrerseits in der 15. Minute mit 5:4 erstmals in Führung. Nun erspielten sich die Gäste leichte Vorteile, doch bis zur Halbzeit kämpfte sich die TG wieder heran. Bis zum 13:13 war weiterhin alles offen. Dann nutzten die Gäste einige Flüchtigkeitsfehler der TG aus und setzten sich vorentscheidend auf 13:18 ab. Beste Werferinnen: Heim: Julia Czech 7/4; Gast: Sophia Leopold 8.

Bezirksklasse Frauen

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II – HSG Rottweil II 21:24 (9:6). Dieses Kellerduell wurde in der ersten Hälfte von den Abwehrreihen bestimmt. Dabei hatten die Gastgeberinnen aber immer die Nase vorne. Nach dem Wechsel fanden die Rottweilerinnen besser ins Spiel und gingen beim 13:14 in der 43. Minute erstmals in Führung. Danach bauten die Gäste ihren Vorsprung auf fünf Tore aus und verschafften sich mit diesem Sieg etwas Luft nach hinten. Beste Werferinnen: Heim: Jana Renner 6/3; Gast: Antonia Schirm 5, Patricia Schwenke 5/4.