Im Fang der Narren: Emil Buschle wird angeklagt

Sie gaben sich keine Mühe, ihr Kommen zu verbergen: Mit lautem Schellenklang zogen die Narren des Möhringer Schemengerichts am Mittwochabend, um kurz nach fünf, durch das Tuttlinger Rathaus. Ihr Ziel: das Büro des Ersten Bürgermeisters Emil Buschle. Der Grund: eine Vorladung zum Schemengericht.

Die Anklage: „Wege grob fahrlässiger G’fährdung vo de Möhringer Liet durch Enteklemmerei a de Weihnachtsliechtle und au suscht und au beim Schneerumme im Schtädtle.“ Ausführlich und in Reimform gibt es diese Anklage noch einmal am „Schmotzige Dunschtig“ zu hören. Am 7. Februar muss Buschle vor dem Schemengericht im althistorischen Rathaus antreten und sich verteidigen. Einen ersten Versuch der Annäherung startete er schon gestern: „Grad heute morgen hab ich zu meinen Kollegen gesagt, wir behandeln die Möhringer zu schlecht, wir müssen sie anders hofieren.“

Das Möhringer Schemengericht ist einer der ältesten Fasnetsbräuche der Region und geht bis ins Jahr 1549 zurück. Seit 1959 ist es wieder fest in das Möhringer Fasnetsgeschehen integriert.

Weitere Infos: www.narrenzunft-moehringen.de