Im Einsatz für den Nächsten

Unterstützungsbedürftige Menschen sollen so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können. Gerade im ländlichen Raum gestaltet sich dies als immer größer werdende Herausforderung.

Ein Angebot – Nachbarschaftshilfe! Seit 2016 gehört die Ortschaft Eßlingen als eine von insgesamt acht Mitgliedskommunen dem Nachbarschaftshilfeverein Wir für Sie e. V. an.

Bürgerinnen und Bürger, welche sich bereits im Verein engagieren, und weitere interessierte Personen aus Eßlingen trafen sich, gemeinsam mit Mitgliedern des Ortschaftsrates, Simon Axt (Vorsitzender Wir für Sie e. V.), Jürgen Buhl (stellv. Vorsitzender), Julia Merz (Geschäftsführerin) und Einsatzleiterin Gerlinde Sommer am Mittwoch, 6. April in der Pfarrscheuer in Eßlingen. Entschuldigt hatten sich Ortsvorsteher Hartmut Wanderer und Klaus Jansen von der Stadt Tuttlingen. Sie konnten krankheitsbedingt leider nicht teilnehmen.

Anlass des Treffens war ein Austausch zur weiteren Entwicklung des Nachbarschaftshilfevereins in Eßlingen. Zu Beginn wurde über die Situation in der Ortschaft gesprochen. Die Anwesenden waren sich sicher, dass genügend Einsatzbereitschaft für die unterstützungsbedürftigen Einwohner vorhanden ist. Aktuell wird das gemeinnützige, bedarfsgerechte Angebot gut angenommen und es besteht rege Nachfrage. Um dieses Angebot in Eßlingen noch weiter wachsen zu lassen, sollen regelmäßige Informationen zum Verein, den angebotenen Unterstützungsmöglichkeiten und geplanten Veranstaltungen stattfinden. Der Verein wurde von Mitgliedern des Ortschaftsrates eingeladen, sich beim nächsten Seniorenangebot in Eßlingen vorzustellen.

Nicht zuletzt wurde das bedeutende Thema Einsatzleitung angesprochen. Die Einsatzleitung koordiniert und vermittelt Helfereinsätze an Unterstützungsbedürftige. Diese wichtige Tätigkeit wird in Eßlingen und Möhringen seit rund zwei Jahren durch Gerlinde Sommer übernommen.

Alle Anwesenden Bürgerinnen und Bürger waren sich einig, dass Eßlingen auch weiterhin durch Frau Sommer, welche in Möhringen wohnt, betreut werden soll. Ursprünglich stand die Überlegung einer eigenen Einsatzleitung für Eßlingen zur Diskussion.

Es waren sich jedoch alle einig: Mit Frau Sommer als Ansprechpartnerin habe man eine kompetente und erfahrene Person, an welche sich sowohl Unterstützungssuchende als auch motivierte Helfer vertrauensvoll und unverbindlich wenden können!