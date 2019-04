Im Aesculap-Kreisel knallt’s mal wieder

Nach einem Unfall im Aesculap-Kreisel hat der Fahrer seinen Führerschein abgeben müssen. Am Mittwoch gegen 15.30 Uhr war der Toyota- Fahrer im Kreisverkehr mit seinem Auto zu weit nach rechts geraten. Er fuhr laut Polizei gegen die Front eines Renaults, der an der Einfahrt aus Fahrtrichtung Möhringen wartete. Der Toyota-Fahrer fuhr laut Polizei ohne anzuhalten weiter. Der 63-jährige Fahrer des Renaults nahm die Verfolgung auf und alarmierte die Polizei. Bei der Kontrolle des Toyotas in der Bruderhofstraße stellten die Beamten neben den erheblichen Beschädigungen am Auto Atemalkoholgeruch beim 53-jährigem Fahrer fest. Ein Alkoholvortest ergab 1,8 Promille. Dem Mann wurde im Klinikum Tuttlingen Blut abgenommen und sein Führerschein sichergestellt. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von 6500 Euro.