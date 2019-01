Im Abteil 42 gibt es künftig Kneipenabende

Seit gut einem Jahr gibt es das Abteil 42 im Tuttlinger Bahnhof. Zahlreiche Veranstaltungen haben dort in den vergangenen 13 Monaten stattgefunden. Von einem „überraschend guten Jahr“, spricht Andreas Leukart, stellvertretender Vorsitzender. Doch wie es nach dem 30. Juni weitergeht, das wissen die Mitglieder noch nicht.

Viel Arbeit haben die rund 20 Kukav-Mitglieder in den ehemaligen Bahnhofskiosk gesteckt, um den Raum nutzbar zu machen, erzählt Leukart. Gemeinsam habe man die abgehängte Decke heruntergerissen, eine Wand durchbrochen und eine Küche eingebaut. „Niederschwellig und trotzdem ansprechend“ wolle man alles gestalten, sagt Leukart. Denn: Kukav verlangt für seine Veranstaltungen kein Geld, damit „niemand ausgeschlossen wird“.

Ein möglichst breites Publikum will Kukav ansprechen, ein Wunsch, der zwar noch ausbaubar sei, wie Leukart sagt. Aber bei diversen Veranstaltungen schon funktioniert habe. Beispielsweise als im November der Club d’or – ein in den 1950ern in Tuttlingen ansässiger Jazzclub – für kurze Zeit wiederbelebt wurde. „Da haben 80-Jährige mit 18-Jährigen getanzt“, erinnert sich Leukart. Viele von den älteren seien früher Gäste in besagtem Jazzclub gewesen.

Auch in diesem Jahr haben die Kukav-Mitglieder, die zwischen 18 und etwa 70 Jahre alt sind, wieder einiges geplant. Das Programm der kommenden beiden Monate steht schon. Generell soll das Kukaffee nicht mehr regelmäßig am Mittwoch und Sonntag stattfinden, stattdessen soll es freitags einen Kneipenabend geben, „weil wir ja eine vorläufige Ausschankgenehmigung haben“. Tuttlingen brauche eine Begegnungsstätte wie Stiefels Buchladen, „der auch am Abend geöffnet hat“.

Und als Begegnungsstätte versteht sich Kukav in aller erster Linie. Im vergangenen Jahr haben sie daher schon zahlreiche Kooperationen geschlossen, beispielsweise mit der Musikschule oder dem Netzwerk international. Auch mit der Donaugalerie im Sommer, die von der Stadtgalerie ausgerichtet wird, wollen sie zusammenarbeiten. Angedacht ist ein Künstlerfrühstück, bei dem die Gäste miteinander ins Gespräch kommen können. Ebenso in Planung ist ein Eltern-Kind-Treff. Doch dafür fehle es noch ein wenig an engagierten Menschen, die diesen organisieren, sagt Leukart. Überhaupt freue sich der Verein immer über Interessierte. „Man muss auch nicht sofort einen ganzen Programmmonat planen, man kann auch nur mal einen Ausschankdienst übernehmen.“

Mietvertrag endet am 30. Juni

Als nächstes wollen die Mitglieder gemeinsam das benachbarte Gleis Null herrichten, sodass es ebenfalls für Veranstaltungen genutzt werden kann. Und das, obwohl niemand weiß, wie es nach dem 30. Juni weitergeht. Denn dann endet der Mietvertrag. Ob er verlängert wird, ist ungewiss, da derzeit ein Investorenwettbewerb läuft, der das komplette Areal neu konzipieren soll (wir berichteten). „Wir haben gewusst, dass das langfristig passieren wird“, sagt Leukart. Natürlich sei es toll, einen festen Raum zu haben, doch falls das irgendwann nicht mehr der Fall sein sollte, werde sich eine Lösung finden. „Wir sind ein flexibler Verein.“ Aber wenn jemand einen Raum habe, dürfe er sich gern melden, sagt Leukart und lacht.