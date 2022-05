IKG Tuttlingen sehr erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kreative Lösungen für globale Probleme - so lässt sich der 64. Schülerwettbewerb des Landtages Baden-Württemberg, welcher das Motto „Komm heraus - Mach mit“ hatte, wohl am besten beschreiben.

Mit dem Wettbewerb richtete sich der Landtag unter der Schirmherrschaft der Landtagspräsidentin beziehungsweise des Landtagspräsidenten an Schüler und Schülerinnen mit dem Aufruf, politische Fragestellungen kritisch zu hinterfragen und sich aktiv mit der selbst gewählten Thematik auseinander zu setzen. Dabei konnte man zwischen verschiedensten Formaten wählen, um einen Gedankengang mit Kreativität zu kombinieren.

Vier Schülerinnen des Immanuel-Kant-Gymnasiums Tuttlingen nahmen diese Herausforderung mit Erfolg an: Eine hervorragende Leistung erzielten Emma Kappeler und Leonie Fox mit einem Lied, das die mangelnde Allgemeingültigkeit der Menschenrechte auf der Welt kritisiert. Die beiden haben Melodie und Text selbst geschrieben und eingesungen. Mit ihrem Song landeten sie auf dem ersten Platz. Lia Sutor und Jana Rosa Heizmann schafften es beide mit jeweils einem 3. Platz auch auf das Siegertreppchen. Lia Sutor kritisierte in ihrem Beitrag die zunehmen Meeresverschmutzung mittels eines Plakats, während Jana Rosa Heizmann mit ihrer Karikatur die derzeitige Situation in Russland thematisierte.

Coronabedingt war eine persönliche Preisübergabe durch die Landtagspräsidentin Muhterem Aras leider nicht möglich. Stattdessen hat sich der Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Tuttlingen, Guido Wolf, netterweise dazu bereiterklärt, die Preise zu übergeben. Aus diesem Anlass empfing er die Preisträgerinnen gemeinsam mit Herrn Fischer und Frau Tischhauser, welche ein weiteres Jahr die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Teilnahme am Wettbewerb begleitete und unterstützte.

Mit ihrem Engagement leisten die Schülerinnen einen wichtigen Beitrag zur gelebten Demokratie und beleuchten wichtige Fragen unserer Zeit aus verschiedenen Blickwinkeln.