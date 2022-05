IKG-Theateraufführung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Steh zu den Dingen, an die du glaubst. Auch, wenn du alleine dort stehst.“ So vertrat Sophia Magdalena Scholl im Jahr 1942 ihre mutige Meinung vor dem NS-Regime. Und auch im Immanuel-Kant-Gymnasium in Tuttlingen durften Sophie Scholl und ihre Kameraden der Weißen Rose kürzlich bei der Theater-Aufführung der Theater-AG „Sophie Scholl. Die letzten Tage“ für ihre Ideale Gehör finden. Authentisch und stolz hielten Marietta Graf und Lisa Umbrecht, Schülerinnen der Jahrgangsstufe II, als Sophie und Hans Scholl unzähligen Verhören stand. Überzeugend und schroff begegneten ihnen Leonie Graf, Paul Wagner und Marlon Zepf, ebenfalls aus unserem Abiturjahrgang, als die strengen Verhörer Robert Mohr, Anton Mahler und der Richter Roland Freisler, welcher die Weiße Rose letztlich geschlossen zum Tode verurteilte.

Obwohl sich die Theatervorbereitung dieses Jahr aufgrund des Umbaus und der Corona-Lage schwieriger gestaltete, tat die Notlösung der improvisierten Bühne dem Flair des Stückes keinen Abbruch. Die improvisierte Bühne entstand vor dem Denkmal des IKGs für die Gefallenen der Schule aus dem ersten und zweiten Weltkrieg. In den behelfsmäßig ausgestatteten Räumlichkeiten entfaltete sich für das Publikum eine unmittelbare Nähe zu den SchauspielerInnen auf der Bühne und eine mitreißende und beängstigend authentische Atmosphäre der damaligen Zeit. Dadurch und durch die enorme schauspielerische Leistung der Schülerinnen und Schüler auf der Bühne durften die Zuschauer mit den Geschwistern Scholl durch Mut, Zorn, Angst und Verzweiflung gehen und einen gelungenen Theaterabend am IKG Tuttlingen genießen.