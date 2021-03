IKG-Schülerinnen entwickeln Kinderbuch und Lernspiel

Ein Landessieger, ein zweiter, ein dritter Platz, ein hochwertiger Sonderpreis und dazu der „Sieger der Herzen“ ist die Bilanz der Regionalsiegergruppen des SFZ Tuttlingen beim diesjährigen Landeswettbewerb Jugend forscht.

Neben Melina Reckermann und Isabell Seibel (beide Immanuel-Kant-Gymnasium Tuttlingen),die im Fachbereich Geo- und Raumwissenschaften den ersten Platz erreicht haben, haben aus dem Landkreis Tuttlingen folgende Schüler Erfolge erzielt:

Mit dem zweiten Platz im Fachbereich Technik schlossen Jan Reckermann (Immanuel-Kant-Gymnasium Tuttlingen) und Sophia Mik (Gymnasium Spaichingen) den Landeswettbewerb Jugend forscht ab. In ihrem Projekt „HBM – Hocheffizientes Batteriemanagement“ haben die beiden Abiturienten ein System entwickelt, welches die einzelnen Zellen der Reihenschaltung eines Elektroautos individuell unterstützt. Dazu haben sie eine Steuerungselektronik entwickelt, welche Energie aus Unterstützerzellen in die einzelnen Zellen der Reihenschaltung umladen kann. Bei der Abstimmung alle Landeswettbewerb-Teilnehmer, welches Projekt sie persönlich als bestes aller Projektteams empfinden, erhielt das HBM-Projekt von Jan und Sophia die größte Anzahl an Stimmen, sodass sich beide zusätzlich über den „Sieger der Herzen“-Preis freuen durften.

In der Sparte Mathematik konnten sich der Tuttlinger Matthias Heni (Universität Konstanz) und Georg Jakob (Gymnasium Tübingen) mit ihrem Projekt „Funktionalgleichungen – Einfach zu verstehen – kaum zu lösen?“ über einen dritten Platz freuen. Die Auszeichnung erhielten sie für den von ihnen entwickelten neuen Weg Funktionalgleichungen so zu lösen, dass man sicher ist alle Lösungen gefunden zu haben.

Darüber hinaus wurden Aileen Girschik und Lorena Koch (beide Gymnasium Spaichingen) mit dem Sonderpreis „Energiewende“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für ihr Projekt „Power-to-X: Alkane, Alkene und Wasserstoff aus biologischen Quellen“, in dem sie ein neues, im Wirkungsgrad gesteigertes Verfahren zur Wasserstoffgewinnung entwickelt haben, ausgezeichnet. (pm)