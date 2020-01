IKG-Schüler reisen ins Jahr 2164

Wie sieht es wohl im Jahr 2164 aus? Die Antwort darauf hatten alle Fünft- und viele Sechstklässer des Immanuel-Kant-Gymnasium (IKG) aus Tuttlingen parat. Mit dem Musical „UFO – Kein Wunsch ist schnuppe“ haben sie auf einer Raumstation einen ausgefallenen Wochenendtrip erlebt.

Die IKG-Aula war mit Eltern, Lehrerin und Freunden der Schule bis auf den letzten Platz gefüllt, als mehr als 150 IKG-Schüler ihrer Musical-Aufführung entgegen fieberten. Schließlich ist ein Ausflug auf die Raumstation „Overfly 2“ für Lena (Alexandra Kremer), Lincoln (Finn Hilzinger), Lisa (Lia-Salomé Brohammer-Muñoz), Alan (Sebastian Altermann) und Emma (Giada Laterza) etwas ganz Besonderes. Auf die neugierigen Weltraumtouristen wartete ein vollgepacktes Programm voller Attraktionen.

Einer der Höhepunkte: „Space’s Next Top Model“ – eine Modenschau im Weltall mit originellen und ausgefallenen Kostümen. In der Aula war dabei mächtig Betrieb auf der Bühne. Damit nicht genug: Sie mieten einen Weltraumscooter für einen Kurzausflug ins All. „Ob man dafür einen Führerschein braucht?“, fragten sich die Fünf. Nein! Denn: „Der Autopilot wird euch navigieren – da kann euch nichts passieren“, beruhigte der Roboter (Max Wagner). Nur Lisa traute der Sache nicht ganz und verweilte stattdessen lieber im „Interspace-Café“.

Für die anderen beginnt die wilde Fahrt. Die vier All-Erkunder knacken den Autopiloten und übernehmen selbst das Steuer. „Ihr geratet in Not, ganz ohne Autopilot“, so die Vorahnung des Roboters. Schließlich landen sie nach Turbulenzen auf der Rückseite des Mondes, lernen die Sternschnuppensammlerin (Elaina Beier) kennen und erleben manches Abenteuer mit Meteoriten und dunklen Wünschen, während die zurückgebliebene Lisa mit Sorge auf ihre Freunde wartet. Wird am Ende alles gut? Der große Chor vermeldete, dass alle „wunschlos glücklich“ sind.

Überhaupt rückte der mächtige Kinderchor während der Aufführung mehrmals lautstark in den Vordergrund und harmonierte perfekt im Wechsel mit den Solosängern auf der Bühne.

Die extra für das Musical zusammengestellte Band, bestehend aus Schülern mit Musikprofil-Wahl, setzte den Chor perfekt in Szene und glänzte auf ganzer Linie. Die gesangliche Sternstunde gehörte drei Sängerinnen der älteren Klassenstufen, die stimmlich mit der Nummer „Wannabe“ von den Spice Girls während der Modenschau glänzten.

Gemeinsam mit dem Bühnenbild, der Technik, den Tänzern und vielen weiteren Mitwirkenden, darunter angehende Abiturienten, schaffte es das IKG, mit der Musical-Aufführung zu überzeugen und löste beim Publikum in der vollbesetzten Aula minutenlangen Applaus aus.

„Es war sehr aufregend für mich. Erst dachte ich, dass ich es mit dem ganzen Text nicht hinbekomme, aber am Schluss hat alles geklappt und ich bin sehr zufrieden. Auch das Singen fand ich richtig schön“, berichtete die Fünftklässlerin Lia-Salomé Brohammer-Muñoz, die zum ersten Mal eine Hauptrolle übernommen hat. Auf seine Leistung war auch Finn Hilzinger stolz. „Ich hatte bereits im vergangenen Jahr eine Hauptrolle und konnte die Erfahrungen aus dem Vorjahr mitnehmen. Die Stimmung war toll“, sagte der Sechstklässler.

Die Gesamtleitung hatten Gabriela Martin und Stefanie Diesch inne: „Die Schüler waren alle konzentriert dabei und haben sich schon in den Proben mächtig ins Zeug gelegt. Im Verlauf der Probewoche wurden sie immer besser und sicherer“, blickte Gabriela Martin zurück, die mit der Aufführung und dem ganzen Team „vollkommen zufrieden“ ist. „Alles hat gepasst“, sagte sie abschließend.