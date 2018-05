IKG-Aula wird Heimat von wildem Fasnetball der Honberger

Wo steigt die Party am Fasnetsamstag in Tuttlingen abends? In der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums (IKG). Denn der Narrenverein Honberger organisiert nicht nur den Fasnachtsumzug am Nachmittag, sondern auch den Fasnetsball im IKG – in diesem Jahr mit der Party-Band Da Capo.

Zu Beginn um 20.11 Uhr hatten sich noch nicht so viele Gäste in der Aula eingefunden. Das sollte sich im Laufe des Abends jedoch ändern. Je später der Abend wurde, umso mehr füllte sich die Aula mit feierfreudigen Besuchern, die nicht nur zur Musik von Da Capo tanzten und mitsangen, sondern auch in der Bar im Atrium zu Disco-Musik fröhlich „schwoften“. Das Programm sah zwei Einlagen vor. Zum einen spielten die Bergstadtfetzer aus St. Georgen auf und brachten die Stimmung im Saale schon zum Brodeln. So richtig heiß wurde es dann mit dem Auftritt der Duddler Musigg, die mit „wir woll’n euch schwitzen sehn“, lautstark angefeuert du

ch die Musiker der Bergstadtfetzer, den Gästen im Saale gehörig einheizten – und das, obwohl sie bereits zum Zunftmeisterempfang am Morgen gespielt hatten und am Nachmittag die Umzugsstrecke zwei Mal gelaufen waren; das zweite Mal als musikalische Unterstützung für die Spaichinger Teilnehmer. Nach diesem Auftritt übernahm wieder Da Capo die Bühne und sorgte für die richtige Partystimmung. (clst)