Ihre Arbeiten drehen sich um Erde, Feuer, Wasser und Luft

Die Künstlerin Katharina Krenkel ist eine der 19 Künstler, die bei der Donaugalerie ausstellen. Sie hat sich insbesondere durch gehäkelte Soft-Sculptures einen Namen gemacht. Ihre Arbeiten drehen sich um die vier Elemente Erde, Feuer, Wasser und Luft und das spannende Thema „Donau“. Sie stehen auch im Zusammenhang, wie sich die Tuttlinger mit „ihrer“ Donau und der aktuellen Situation dazu auseinandersetzen.

Ihr Boot mit den gehäkelten Feuerzungen – gleich neben dem Rathaussteg - bringt Katharina Krenkel auch mit den Flüchtlingsbooten in Zusammenhang und es erinnert sie an das Gedicht von Theodor Fontane „John Maynard“. Gehäkelte Wassertropfen tröpfeln gleich gegenüber von einem Balkon herab. Und dann gibt es noch den physikalischen Versuchsaufbau mit Feuer, das Wasser in Form einer gehäkelten Wolke verdunsten lässt, im Hof der Städtischen Galerie. Ihre ausgestellten Soft-Skulpturen haben sich verschmolzen, sie gehen eine Symbiose ein und erzählen eine Geschichte.

Katharina Krenkel häkelt mit verschiedenen Materialien: So ist die Luftwolke aus Plastikfolie, die gehäkelten Feuerzungen aus Absperrbändern, die Vorsicht signalisieren, die „Wasserblubber“ am Haus sind aus Müllsäcken gefertigt.

Die Künstlerin wurde 1966 in Buenos Aires geboren, wuchs aber in Stuttgart auf. Nach ihrem Studium an der Hochschule der Bildenden Künste Saar und einem Diplom in Kommunikationsdesign ist sie als freischaffende Künstlerin tätig. Die Mutter von vier Kindern lebt und arbeitet in Köllerbach.