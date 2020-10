Philipp Scholz, Uhrmacher bei der Uhrenfabrik Junghans in Schramberg ist in diesem Jahr deutschlandweit der beste Auszubildende in seinem Beruf. Silas Hoppe, Straßenbauer bei Storz Verkehrswegebau in Tuttlingen, sowie Bernd Kupfer, Werkzeugmechaniker beim Hammerwerk Fridingen sind die besten Auszubildenden in ihrem Beruf in Baden-Württemberg.

Sie wurden zusammen mit 156 weiteren Spitzen-Auszubildenden von der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg für ihre Prüfungsleistungen geehrt. Coronabedingt konnte dieses Jahr die traditionelle Auszeichnungsfeier nicht stattfinden. IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos bedauerte in ihrer Videobotschaft, dass alle Beteiligten mit der Bestenehrung dieses Jahr „auf eine der schönsten IHK-Veranstaltungen“ verzichten müssen. „Sie alle zählen nun zum besten Fachkräfte-nachwuchs unserer Region – mit besten beruflichen Perspektiven. Ihre Fähigkeiten und Talente werden in unseren Unternehmen gebraucht. Das kann ich Ihnen trotz Corona versichern“, so die IHK-Präsidentin.

Die IHK zeichnete auch die 40 besten Absolventen von Weiterbildungslehrgängen der IHK Akademie der Beruflichen Bildungsstätte Tuttlingen (BBT) und der Feintechnikschule Villingen-Schwenningen aus.

Landesbeste in ihrem Beruf im Landkreis Tuttlingen sind:

Almin Alagic, Zerspanungsmechaniker, Aesculap AG, Tuttlingen; Ricca Melina Baumann, Industriekauffrau, Leiber Group, Emmingen-Liptingen; Johannes Benz, Fachinformatiker, Haas Schleifmaschinen, Trossingen; Anja Bodenhaupt, Zerspanungsmechanikerin, Aesculap, Tuttlingen; Kai Brunner, Zerspanungsmechaniker, Sauter Drehteile Bärenthal; Daniel Bürk, Industriekaufmann, Gebr. Held Hydraulik technischer Großhandel, Tuttlingen; Nicola Burkhart, Industriekauffrau, Marquardt, Rietheim-Weilheim; Justin Danny Cik, Industriemechaniker, Aesculap, Tuttlingen; Leonie Deyl, Bankkauffrau, Kreissparkasse Tuttlingen, Tuttlingen; Halil-Ibrahim Erkman, Werkzeugmechaniker, Hammerwerk Fridingen; Marc Eschrich, Technischer Produktdesigner, MS Ultraschall Technologie, Spaichingen; Fabian Fendt, Industriekaufmann, Carl Hilzinger-Thum, Tuttlingen; Tobias Friedrich, Mechatroniker, Chiron-Werke, Tuttlingen; Vanessa Friesen, Kauffrau für Versicherungen und Finanzen, SV-Team Spaichingen; Mariana Hauser, Verkäuferin, Aldi, Trossingen; Alexander Hettinger, Industriemechaniker, Anton Häring Präzisionstechnik, Bubsheim; Marco Hipp, Industriemechaniker, Chiron-Werke, Tuttlingen; Antonia Hoffmann, Industriekauffrau, Rieker-Schuh, Tuttlingen; Anna Honer, Industriekauffrau, Aesculap AG, Tuttlingen; Leander Honer, Industriemechaniker, Marquardt, Rietheim-Weilheim; Silas Hoppe, Straßenbauer, Storz Verkehrswegebau, Tuttlingen, Landesbester in seinem Beruf; Tamara Hübschle, Industriekauffrau, Simeon Medical, Tuttlingen; Marc Kaltenbach, Industriemechaniker, Haas Schleifmaschinen, Trossingen; Elias Kopf, Elektroniker für Geräte und Systeme, Chiron-Werke, Tuttlingen; Regine Kretzschmar, Industriekauffrau, Hengstler, Aldingen; Bernd Kupfer, Werkzeugmechaniker, Hammerwerk Fridingen, Landesbester in seinem Beruf; Jonas Leiber, Elektroniker für Geräte und Systeme, Marquardt, Rietheim-Weilheim; Sven Liehner, Mechatroniker, Chiron-Werke Tuttlingen; Lothar Lutz, Industriemechaniker, Chiron-Werke, Tuttlingen; Michael Maier, Industriemechaniker, MS Ultraschall Technologie Spaichingen; Ariane Mayer, Industriekauffrau, Türk & Hillinger Tuttlingen; Marco Melcer, Industriemechaniker, Aesculap AG, Tuttlingen; Manuel Mink, Industriemechaniker, Chiron-Werke, Tuttlingen; Nico Modler, Fachinformatiker, Haas Schleifmaschinen, Trossingen; Sabrina Müh, Bankkauffrau, Raiffeisenbank Donau-Heuberg, Mühlheim an der Donau; Patricia Naue, Technische Produktdesignerin, Karl Storz Tuttlingen; Vladislav Pak, Fachinformatiker, GIS, Trossingen; Leo Römpp, Industriemechaniker, Aesculap, Tuttlingen; Isabel Schiele, Industriekauffrau, Aesculap, Tuttlingen; Josef Schnell, Mechatroniker, Chiron-Werke, Tuttlingen; Timo Schober, Industriemechaniker, Binder, Tuttlingen; Ann-Kathrin Schwarz, Zerspanungsmechanikerin, Karl Storz, Tuttlingen; Patrick Simon, Industriemechaniker, Maschinenfabrik Berthold Hermle, Gosheim; Mercan Sivgin, Elektroniker für Geräte und Systeme, Marquardt, Rietheim-Weilheim.

Beste Absolventen der Weiterbildung bei der IHK Akademie, Berufliche Bildungsstätte Tuttlingen GmbH (BBT) und Feintechnikschule Villingen-Schwenningen:

Max Dino Baumann, Geprüfter Industriemeister, Königsfeld; Thomas Dieterle, Geprüfter Industriemeister, Villingen-Schwenningen; Marco Erath, Geprüfter Industriemeister, Bad Dürrheim; Christian Freund, Geprüfter Technischer Betriebswirt, Fluorn-Winzeln; Christoph Gomeringer, Geprüfter Industriemeister, Meßstetten; Susanne Görler, Geprüfte Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen, Villingen-Schwenningen; Florian Growitsch, Geprüfter Industriemeister, Immendingen; Fabio Güntert, Geprüfter Industriemeister, Rottweil; Marcel Häsler, Geprüfter Industriemeister, Wellendingen; Andreas Keller, Geprüfter Technischer Betriebswirt, Rottweil; Nadine Klausmann, Geprüfte Handelsfachwirtin, Bösingen; Julia Luppold, Geprüfte Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen, Brigachtal; Lars Mattes, Geprüfter Technischer Betriebswirt, Böttingen; Manuel Müller, Industriemeister, Sauldorf; Andreas Panitz, Geprüfter Industrietechniker, Villingen-Schwenningen; Georg Peys, Geprüfter Industriemeister, Fluorn-Winzeln; Johannes Preis, Geprüfter Industriemeister, Donaueschingen; Katharina Preter, Geprüfte Betriebswirtin, Tengen; Marco Rapp, Geprüfter Industriemeister, Dunningen; Michèle Renner, Geprüfte Industriemeisterin, Donaueschingen; Sarah Ritter, Geprüfte Betriebswirtin, Geisingen; Sarah Rosenberger, Geprüfte Handelsfachwirtin, Bösingen; Celine Scherer, Geprüfte Fachwirtin für Einkauf, Villingen-Schwenningen; Stephan Schobries, Geprüfter Industriemeister, Blumberg; Marius Schwarz, Geprüfter Industriemeister, Fridingen; Simon Schweikert, Geprüfter Industriemeister, Altshausen; Thomas Skudinski, Geprüfter Technischer Betriebswirt, Donaueschingen; Matthias Werth, Geprüfter Industriemeister, Dunningen; Julian-Niklas Zimmermann, Geprüfter Industriemeister, Spaichingen.