IHK-Workshop zur Onlinebewerbung

Die Kontaktstelle Frau und Beruf Schwarzwald-Baar-Heuberg veranstaltet einen Workshop zur Online-Bewerbung. Bei dem Format „Erfolgreich online bewerben“ geht es um die verschiedenen Formen der Online-Bewerbung.

Angefangen von der Bewerbung per E-Mail über die richtige Nutzung von Bewerbungsportalen bis zur Jobsuche im Internet. „In unseren Beratungen haben wir gemerkt, dass es viele offene Fragen in diesem Bereich gibt“, sagt Miriam Kammerer, Leiterin der Kontaktstelle Frau und Beruf. Sie hofft, dass viele Frauen von dem Workshop profitieren.

„Erfolgreich online bewerben“ richtet sich an Wiedereinsteigerinnen und Umsteigerinnen, die gerade in der Bewerbungsphase stecken. Referentin der Veranstaltung ist Samira Bormann von der Agentur Biema in Donaueschingen. Sie ist Psychologin und zertifizierter Job- und Karrierecoach.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 17. Oktober, von 9 bis 12 Uhr, in der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg in VS-Villingen, Romäusring 4, statt. Der Workshop ist kostenfrei. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt,