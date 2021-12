IHK-Ehrenpräsident Dieter Teufel wird 70

Der langjährige Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg, Dieter Teufel, feiert am Dienstag, 28. Dezember, seinen 70. Geburtstag. Dieter Teufel war während 20 Jahren von Mai 1998 bis April 2018 Präsident der IHK.

In diesen 20 Jahren seiner Präsidentschaft war Dieter Teufel Treiber umfangreicher, interner Kammerreformen gewesen. So schaffte die IHK-Vollversammlung unter seinem Vorsitz die bislang übliche Friedenswahl ab und führte die demokratische Mehrheitswahl ein. Weitere wichtige Vorhaben seiner Präsidentschaft waren die Schaffung schlanker Strukturen und damit verbundene, mitgliedergünstige IHK-Beiträge. Sein thematisches Augenmerk galt sehr ausgeprägt der Lehrstellensituation in der Region. Denn er war immer fest davon überzeugt, dass ein hoher Ausbildungsstandard für die Wirtschaft ein ausschlaggebender Standortfaktor ist.

Dabei war ihm die Weiterentwicklung der IHK zu einer „Dienstleister-IHK“ ein ganz besonderes Anliegen gewesen. Er verstand sich immer als konstruktiver Partner der Politik und hat sich deshalb auch bundesweit beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag in Berlin engagiert – davon unter Ludwig Georg Braun vier Jahre lang als Mitglied des Vorstands sowie als Ordentliches Mitglied und Mitglied im engeren Beirat des Finanz- und Steuerausschusses.

In Würdigung seiner Verdienste um die regionale Wirtschaft wurde Dieter Teufel vielfach geehrt, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz, der Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg sowie der Staufermedaille.

Von der IHK wurde ihm bei seinem Ausscheiden die Ehrenpräsidentschaft verliehen, ebenso wurde ihm gemeinsam mit seiner Gattin, die ebenfalls 20 Jahre lang Mitglied der Vollversammlung war, die IHK-Ehrennadel in Platin überreicht.

Er war zudem lange Jahre Aufsichtsrat und stellvertretender Aufsichtsrats-Vorsitzender der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG, darüber hinaus Hochschulratsmitglied der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen und Kuratoriumsmitglied der Hochschule Furtwangen.

Außerdem war er vom Bundeswirtschaftsministerium berufenes Mitglied des Beraterkreises Mittelstand der Kreditanstalt für Wiederaufbau.