IHK-Ausbildungsbotschafter unterstützen bei der Berufsorientierung

„Meinen Traumberuf habe ich bereits gefunden – und nun möchte ich auch anderen Jugendlichen helfen, ihren zu finden.“ Dieser Satz stammt von einem der ersten Ausbildungsbotschafter der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg, auf die Frage, worauf er sich bei den bevorstehenden Schuleinsätzen am meisten freut. Damit beschreibt er sehr treffend das Konzept der Landeskampagne „Ausbildungsbotschafter“, bei der auch die IHK seit diesem Jahr dabei ist.

„Ziel ist es, den Schülern einen direkten und vor allem authentischen Einblick in die verschiedenen Ausbildungsberufe zu ermöglichen und ihnen so die Orientierung bei der Berufswahl zu erleichtern“, sagt Sarah Bäurer, Referentin für Bildungsprojekte. Die Ausbildungsbotschafter werden dabei im Voraus bei der IHK in einem Tagesseminar geschult, in dem sie ihr Wissen über die duale Berufsausbildung, Präsentationstechniken sowie die Fähigkeit zur Selbstreflexion erweitern können. Für ihre Einsätze an den Schulen bereiten sie dann eine Präsentation vor. Darin beschreiben sie ihren Weg in die Ausbildung, ihr Berufsfeld und die Möglichkeiten, die sich nach erfolgreichem Abschluss ergeben.

Besonders die persönlichen Erfahrungen der Botschafter helfen den Schülern, sich ein besseres Bild über die Ausbildung zu machen. Dabei erhalten sie auf Augenhöhe mit den meist gleichaltrigen Botschaftern ehrliche Informationen aus erster Hand, heißt es in der Pressemitteilung der IHK. „Auch die Unternehmen profitieren davon“, sagt Sarah Bäurer, „denn es wird dazu beigetragen, dem Fachkräftemangel langfristig entgegenzuwirken“.

Die Ausbildungsbotschafter befinden sich meist im zweiten oder dritten Ausbildungsjahr. „Wer Ausbildungsbotschafter werden möchte, sollte offen und kommunikativ sein, Begeisterung für seinen Beruf mitbringen und die Bereitschaft haben, vor Gruppen zu sprechen“, sagt die Projektleiterin.

Die Unternehmen stellen ihre Auszubildenden für zwei bis drei Einsätze pro Jahr sowie die Schulung frei. Bei den rund 90-minütigen Schulbesuchen stellen die Botschafter dann ihren Ausbildungsberuf anhand der zuvor vorbereiteten Präsentation vor. Im Anschluss werden in einer offenen Gesprächsrunde Fragen beantwortet. Neben den Einsätzen an Schulen, sind auch Besuche bei Vereinen oder Messen denkbar.