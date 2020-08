„Ich halte Teamarbeit für wichtig“

Nach eineinhalb Jahren ohne Rektor übernimmt Simone Kauderer zum 1. August die freie Führungsposition an der Hermann-Hesse-Realschule. Redakteurin Sabine Krauss hat sich mit ihr darüber unterhalten, was sie an der Tuttlinger Schulleiterstelle reizt und wo sie ihre künftigen Schwerpunkte sieht.

Frau Kauderer erzählen Sie doch zunächst ein bisschen von Ihrem Lebenslauf!

Ich bin mit drei Geschwistern in Heiningen aufgewachsen, das liegt in der Nähe von Göppingen. Rückwirkend muss ich sagen, dass meine Jugend sehr prägend war – in Bezug dessen, wo ich jetzt bin: Das Ehrenamt stand bei mir im Vordergrund. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bereitete mir schon immer große Freude. Ich leitete zwei kirchliche Jugendgruppen und war zehn Jahre bei der Organisation der Kinderspielstadt Rainbow City beteiligt. Später studierte ich in Heidelberg: Chemie, Mathematik, AES (Alltagskultur, Ernährung, Soziales) und Biologie. Mein Referendariat absolvierte ich an einer Realschule in Esslingen. Von dort aus bewarb ich mich direkt bei der Gemeinschaftsschule Steißlingen, wo ich in den vergangenen sieben Jahren tätig war – davon die letzten drei als Konrektorin.

Mit 31 Jahren Konrektorin einer Gemeinschaftsschule, mit 34 Jahren Rektorin einer Realschule – was reizt Sie an einer Führungsposition?

Die Aufgaben im Zusammenhang mit Schulentwicklung und Leitung habe ich von Anfang an als besondere Herausforderung empfunden. In Steißlingen war es sehr spannend, da die Schule dort Starterschule für das neue Modell Gemeinschaftsschule war. Diesen Prozess habe ich von Anfang an begleitet. Auch war ich früh mit Aufgaben der Schulleitung betraut – etwa beim Vertretungs- und Stundenplan.

Was führt Sie nun weg aus Steißlingen?

Man muss es anders herum sagen: Aus Steißlingen führt mich nichts weg. Ich bin jedoch ein Mensch, der sich weiterentwickeln möchte. Die Position der Schulleitung interessiert mich aufgrund des breiten Aufgabenspektrums und der großen Gestaltungsmöglichkeiten. Es erfüllt mich, Kinder und Jugendliche auf die Gesellschaft vorzubereiten. Und die Stellenbeschreibung und das Leitbild der Hermann-Hesse-Realschule passen gut zu dem, was ich an Erfahrungen mitbringe und welche persönlichen Visionen von Schule ich habe.

Das wäre...?

Im Zentrum müssen die Schüler stehen, das ganze Handeln richtet sich danach. Schule soll ein Ort der Orientierung sein, Schüler sollen sich entfalten können. Es geht um Lernvermittlung und Lebensfreude, Respekt und Toleranz.

Möchten Sie an Ihrer neuen Schule einiges ändern?

Nein, vorerst nicht. Ich komme als Externe an eine bestehende Schule und werde mir zunächst alles anschauen. Erst dann können Entwicklungsprozesse angegangen werden. Wichtig ist mir allerdings, dass das gemeinschaftlich geschieht und das Kollegium, wie auch Schüler, Eltern und außerschulische Partner mit einbezogen werden. Mit dem Kollegium möchte ich auf jeden Fall wieder eine Steuerungsgruppe ins Leben rufen. Ich halte Teamarbeit für wichtig, da Prozesse dadurch nachhaltiger und auch besser durchdacht sind.

Kennen Sie Tuttlingen und die Hermann-Hesse-Realschule bereits?

Tuttlingen kannte ich bisher vor allem vom Bummeln. Neben den Einkaufsmöglichkeiten ist es eine Stadt, die viel bietet. Im Bezug auf die Hermann-Hesse-Realschule sind es vor allem auch die außerschulischen Kontakte, die besonders beim Thema Berufsorientierung wichtig sind. Eine Schule sollte ja nicht für sich isoliert sein, sondern mitten in der Gesellschaft stehen. Das möchte ich auch weiterhin fördern. Die Schule selbst kenne ich von mehreren Besuchen der vergangenen Monate.

Was werden Ihre ersten Handlungen als neue Schulleiterin sein?

Aufgrund der bestehenden Coronapandemie gilt es weiterhin ein einheitliches Konzept für eine eventuelle neue Schulschließung zu vervollständigen – unter Berücksichtigung der technischen Möglichkeiten. Dafür müssen die vielfältigen bisherigen Erfahrungen genutzt werden. Neben dem aktuellen Thema Digitalisierung sind in diesem Schuljahr unter anderem die veränderten Abschlussprüfungen ein Schwerpunkt. Andere Themen wird dann sicherlich der Schulalltag mit sich bringen.