Hydrant geplatzt – Tuttlinger Rathaus ohne Wasser

Am Montagmorgen ist in der Donaustraße in Tuttlingen ein Hydrant geplatzt. Laut Stadtwerke Tuttlingen sind 15 umliegende Gebäude deshalb ohne Wasser. Das Problem soll bis zum Nachmittag behoben sein.

Betroffen ist vor allem das Tuttlinger Rathaus, daneben auch das Gebäude Rathausstraße 3, Waaghausstraße 12, 14, 16, 18, 21, 23 und Donaustraße 17, 19, 21, 46, 48, 50, 52. Die Stadtwerke arbeiten laut Mitteilung mit Hochdruck am Austausch des defekten Hydranten.

Automatische Entleerung defekt

Für Gewöhnlich seien Hydranten technisch gegen mögliche Frostschäden gesichert, heißt es in der Mitteilung. Im oberen Bereich eines Hydranten befindet sich eine Vorrichtung, durch die sich der Hydrant automatisch selbst entleeren kann, so dass sich kein Wasser mehr darin befindet. Ist diese Vorrichtung defekt, funktioniert die automatische Entleerung jedoch nicht mehr und im Falle von Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes kann es zu Frostschäden kommen.

Dies war offensichtlich bei einem älteren Hydranten in der Donaustraße der Fall. Ein unentdeckter Defekt der Entleerungsvorrichtung und die sehr kalten Außentemperaturen der letzten Tage führten dazu, dass das noch enthaltene Wasser in diesem Hydranten gefror und der Hydrant aufgrund dessen heute Morgen geplatzt ist.

Da sich an diesem älteren Hydranten selbst keine unmittelbare Absperreinrichtung befindet, musste die Wasserversorgung an einer weiter entfernten Stelle unterbrochen werden, so dass auch umliegende Gebäude betroffen sind.