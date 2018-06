Hunderte Aesculap-Beschäftigte legen Arbeit nieder

Ausgestattet mit Tröten und Trillerpfeifen sind die Mitarbeiter am Dienstag um Punkt 9.30 Uhr vor den Haupteingang des Unternehmens marschiert. Viele hatten Transparente und Schilder dabei für den einstündigen Warnstreik der IG Metall zur laufenden Tarifrunde: „5,5 Prozent plus für uns alle“, forderten sie darauf oder machten klar: „Warnstreik – unser gutes Recht“. Der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Wiegand Keller begrüßte sie mit dem Megaphon: „Wir haben uns diese 5,5 Prozent verdient“, rief er. Schließlich sei es legitim, wenn die Arbeitnehmer am Gewinn eines Unternehmens beteiligt werden, „den wir erwirtschaften“. Die Arbeitgeberseite hat eine Lohnerhöhung von 2,3 Prozent vorgeschlagen. „Aesculap sagt, dass man sich an die gültigen Tarifverträge hält“, sagte Keller.

Hauptredner war Walter Wadehn, 1. Bevollmächtigter der IG Metall aus Albstadt. Bis zum Montag seien in Baden-Württemberg mehr als 90 000 Warnstreiks zur aktuellen Tarifrunde organisiert worden. „Das ist die einzige Antwort, die Arbeitgeber verstehen.“ Die 5,5 Prozent Lohnzuschlag für zwölf Monate seien eine „maßvolle Forderung – wenn es um die Einkommen von Managern geht, üben die keine Zurückhaltung“. Wadehn forderte „neben der Inflationsrate eine echte Beteiligung am Wohlstand, den Ihr täglich erarbeitet“.

In der kommenden Woche werde sich entscheiden, „ob es zum Arbeitskampf kommt oder ein vernünftiger Kompromiss am Verhandlungstisch gefunden kann“. Im Gespräch mit dieser Zeitung erwartete Wadehn ein „Ergebnis zwischen drei und vier Prozent“. Wenn bis nächste Woche kein vernünftiges Angebot vorliege, „wird die IG Metall die Verhandlungen für gescheitert erklären“. Dann käme es zu einer Urabstimmung, „und das bedeutet auch bei Aesculap einen Arbeitskampf nach Pfingsten“.