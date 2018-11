Hund beißt 13-Jährige – Hundehalter haut ab

Ein 13-jähriges Mädchen ist am Dienstagabend gegen 19 Uhr auf dem Gehweg der Stuttgarter Straße von einem Hund in den Oberschenkel gebissen worden. Die Polizei sucht nun nach dem Hundehalter.

Wie die Polizeit mitteilt, lief die 13-Jährige auf dem Gehweg stadtauswärts, als ihr auf Höhe der Hausnummer 122 ein Mann mit einem Hund an der Leine entgegenkam. Der bislang unbekannte Mann kickte einen Ball in die Richtung des Mädchens. Als der Ball vor den Füßen der 13-Jährigen landete, rannte der noch immer an der Leine gehaltene Hund auf sie zu und biss ihr unvermittelt in den rechten Oberschenkel. Der Mann zog den Hund wieder zurück und lief weiter in Richtung der Stadtmitte, ohne sich um das Befinden des Mädchens zu kümmern.

Kurz darauf wurde das Mädchen von einer etwa 50 bis 60 Jahre alten Frau mit einem Kind an der Hand auf den Vorfall mit dem Hund angesprochen. Die noch unter Schock stehende 13-Jährige gab an, dass es ihr gut gehe und lief weiter nach Hause. Erst dort stellte sie gemeinsam mit ihrer Mutter eine blutende Wunde am rechten Oberschenkel fest.

Bei dem Hundehalter soll es sich um einen etwa 1,80 Meter großen, schlanken Mann gehandelt haben. Er war bekleidet mit einer dunklen Jacke, wobei er die Kapuze tief in das Gesicht gezogen hatte. Der Hund wurde als „Golden-Retriever-ähnlich“ mit langem, blondem Fell beschrieben.

Das Polizeirevier Tuttlingen ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 07461/9410.