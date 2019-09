HSG Rottweil übernimmt mit zwei Siegen Tabellenführung

In der Handball-Bezirksliga Frauen hat die HSG Rottweil mit zwei sicheren Auswärtssiegen bei der TG Schwenningen beziehungsweise der Reserve der HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen die Tabellenführung übernommen. Aufsteiger Onstmettingen startete mit einem Heimsieg gegen Spaichingen in die Saison.

Bezirksliga Frauen

TV Onstmettingen – TV Spaichingen 29:24 (12:9). Von Beginn an schenkten sich beide Mannschaften nichts und so wechselte die Führung ständig. Kurz vor der Halbzeit erspielte sich Onstmettingen leichte Vorteile. Die Spaichingerinnen ließen sich aber nicht abschütteln und so war bis zum 23:23 in der 53. Minute alles offen. Die Schlussphase ging aber klar an die Gastgeberinnen. Beste Werferinnen: Heim: Franziska Dehner 8/1, Alicia Brunner 7/2, Nathalie Klaszka 6/3; Gast: Chiara Honer 6, Jacqueline Wibiral 6.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II – HSG Rottweil 22:30 (14:21). Zunächst verlief die Partie ausgeglichen und bis zum 13:14 in der 23. Minute hielten die Gastgeberinnen gut dagegen. Dann hatte die HSG NTW II Probleme mit der Abwehr und die Rottweilerinnen setzten sich bis zur Halbzeit mit sieben Toren ab. Nach dem Wechsel war die HSG NTW nicht in der Lage, dem Spiel noch eine Wende zu geben. Beste Werferinnen: Heim: Lisa-Marie Lettau 7/1, Nadine Haberer 6/4; Gast: Berit Berner 13/8.

TG Schwenningen – HSG Rottweil 18:24 (5:10). Die erste Hälfte war geprägt von den starken Abwehrreihen. Nach dem 1:0 für die TG übernahmen die Gäste die Initiative und setzten sich bis zur Halbzeit mit fünf Toren ab. Nach dem Wechsel verkürzte die TG noch einmal auf 10:13. Doch die HSG zog nun das Tempo an und beim 11:19 war die Vorentscheidung gefallen. Beste Werferinnen: Heim: Annika Böhm 5; Gast: Salome Hoffmann 5.

Bezirksklasse Frauen

Mit einem deutlichen Heimsieg gegen Rietheim-Weilheim übernahm die Schömberger Reserve die Tabellenführung. Bezirksliga-Absteiger HSG Neckartal startete gegen Rottweil II mit einem ungefährdeten Heimsieg in die Saison.

TG Schömberg II – HSG Rietheim-Weilheim 26:17 (11:7). Bei wechselnder Führung war es bis zum 6:6 in der 24. Minute ein Spiel auf Augenhöhe. Dann stand der Abwehr der Gastgeberinnen besser und auch im Angriff nutzten sie ihre Chancen konsequenter. Gleich nach dem Wechsel zog die TGS vorentscheidend auf 15:8 davon. Beste Werferinnen: Heim: Tatjana Geiger 12/7; Gast: Sabrina Wenzler 5, Larissa Horakh 4.

HSG Neckartal – HSG Rottweil II 23:16 (13:9). In einem fairen Spiel lagen die Gastgeberinnen von Beginn an in Führung. Bis zum 5:5 konnten die Rottweilerinnen die Partie aber offen gestalten. Danach gelang der HSG Neckartal ein 4:0-Lauf. Der Widerstand der Gäste war nun gebrochen und beim 19:13 war die Vorentscheidung gefallen. Beste Werferinnen: Heim: Jana Niethammer 9/3; Gast: Melina Slongo 5.

Kreisliga A Frauen

Nach dem deutlichen Auswärtserfolg beim VfH Schwenningen ist Frittlingen-Neufra alleiniger Tabellenführer. Die Reserve der HSG Neckartal verbuchte gegen Dunningen/Schramberg II den ersten Saisonsieg.

VfH Schwenningen – HSG Frittlingen-Neufra 14:29 (6:15). In den ersten 15 Minuten waren beide Teams auf Augenhöhe (5:5). Mit einem 5:0-Lauf setzte sich der Gast dann innerhalb von sieben Minuten ab. Nach dem Wechsel baute Frittlingen-Neufra den Vorsprung kontinuierlich weiter aus. Beste Werferinnen: Heim: Stefanie Doser 6/3; Gast: Melanie Orc 9.

HSG Neckartal II – SG Dunningen/Schramberg II 31:25 (18:10). Die Gastgeberinnen fanden besser ins Spiel und lagen nach 14 Minuten 11:4 vorne. Bis zur Halbzeit legte die HSG dann den Grundstein für den Erfolg. Beste Werferinnen: Heim: Michaela Grieb 11/9, Gast: Jana King 8/3.