HSG Rietheim-Weilheim sorgt für eine Überraschung

In der Handball-Württembergliga Männer hat die HSG Fridingen/Mühlheim zwar nicht enttäuscht, musste sich der Spitzenmannschaft des VfL Waiblingen aber 26:33 geschlagen geben. In der Landesliga sorgte die HSG Rietheim-Weilheim für eine Überraschung und besiegte den Tabellenfünften TEAM Esslingen deutlich 30:22. Der TV Aixheim hingegen war trotz Heimvorteils gegen den Tabellenzweiten HSG Albstadt chancenlos und verlor 22:30.

Württembergliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim – VfL Waiblingen 26:33 (12:16). Für die Spitzenmannschaft aus Waiblingen war die Auswärtsaufgabe im Donautal kein Selbstläufer. HSG-Trainer Mike Novakovic bemängelte die Schläfrigkeit im ersten Durchgang gegen den VfL. Dieser führte nach fünf Spielminuten und ließ sich die Führung nicht mehr nehmen. „Es war ein weiterer Schritt nach vorne. Am Schluss fehlten die Frische und die letzte Kraft“, sagte Novakovic nach der Heimniederlage. Waiblingen zog nach 19 Minuten auf 12:7 davon, doch bis zur Pause zeigte die HSG ihre Klasse. Die Donautäler kamen auf 12:15 heran (29. Minute) und gingen mit einem 12:16-Rückstand in die Kabine. Am Kreis spielte mit Branimir Dodig ein Neuzugang aus Kroatien, der bis zum Rundenende verpflichtet wurde und der HSG auch helfen soll, den verletzten Moritz Rabus zu ersetzen. Novakovic: „Branimir Dodig hat ein gutes, solides Spiel gemacht. Auch Lasse Fuchs auf Linksaußen war fantastisch. Er hat fünf Tore gemacht und war ein Lichtblick.“ Der A-Jugendspieler ersetzte am Samstag Björn Efinger. In Hälfte zwei hatte das Heimteam die Chance auf den Ausgleich. Dodig traf zum 21:22 (47.) und Lasse Fuchs verkürzte später auf 26:28 (56.), doch in beiden Situationen zeigte sich Waiblingen effizienter. „Da fehlt uns die letzte Kraft und Cleverness, so ein Spiel umzubiegen. Doch wir werden die Trainingsintensität steigern. Wir werden noch vier bis sechs Punkte brauchen, um die Klasse zu halten“, sagte Coach Mike Novakovic zur aktuellen Lage. In der engen Schlussphase war der VfL abgezockter und kam in den Schlussminuten noch zu einem klaren Sieg. - Tore: Daniel Hipp (9), Lasse Fuchs (5), Louis Schick (3/1), Branimir Dodig (3), Ediz Parlak, Niklas Zepf, Joscha Slongo (jeweils 2).

Landesliga Männer

TV Aixheim – HSG Albstadt 22:30 (7:14). Die Spitzenmannschaft aus Albstadt siegte in Aldingen deutlich und verdient. Für Aixheims Trainer Holger Hafner steht fest: „Dieses Spiel dürfen wir verlieren, aber mir hat die Art und Weise nicht gefallen. Nächste Woche geht es nach Weilstetten, da brauchen wir eine andere Einstellung.“ Erneut war die erste Hälfte schwach, die zweite besser. Nach 16 Minuten führte der Tabellenzweite 9:5, bis zur Pause trafen die Grün-Weißen nur noch zwei weitere Male und Albstadt insgesamt doppelt so oft. Dazu kamen einige Fehlwürfe aus dem Spiel heraus auf den Gästetorwart oder vergebene Siebenmeter. Albstadt spielte eine Deckung, wie sie Hafner erwartet hatte, doch das war nicht ausschlaggebend. Hafner: „Wir kamen gar nicht so weit. Wir haben viele eigene Fehler gemacht.“ Die Gäste waren effektiver. Zwölf Minuten nach der Pause war bereits eine Vorentscheidung gefallen. Die Gäste trafen zum 23:12, dann nahm Aixheim eine Auszeit. „Albstadt hat das Eins-gegen-Eins oft einfach gewinnen können. Sie mussten daher gar nicht aus dem Rückraum werfen. In der zweiten Hälfte haben sie auf eine 4:2-Abwehr umgestellt.“ Hafner selbst wurde nach 48 Minuten im Anschluss an strittige Schiedsrichter-Entscheidungen disqualifiziert. Folgen für die nächsten Spiele hat das keine. Albstadt führte zeitweise mit zehn Treffern (16:26), was aus TVA-Sicht in der Höhe vermeidbar gewesen wäre. In den Schlussminuten bewiesen die Gastgeber Moral und verkürzten in Überzahl noch auf acht Tore. - Tore: Michael Klaritsch (9/1), Pascal Efinger (4/1), Fabian Gruler (3), Florian Efinger (2), Andreas Faitsch, Philip Hauser, Heiko Honer, Kevin Stutz (jeweils 1).

HSG Rietheim-Weilheim – TEAM Esslingen 30:22 (13:10). Gegen Esslingen gelang der HSG Rietheim-Weilheim ein überraschender und deutlicher Heimsieg. Die Anfangsphase im HSG-Spiel war hektisch. „Dann haben wir uns nach acht bis neun Minuten gefunden. Ein überragender Dorian Sauer im Tor hat den Weg geebnet“, sagt Gunter Haffa, sportlicher Leiter der HSG. Zu diesem Zeitpunkt führte der Gastgeber 4:2. Auch Esslingen traf in den ersten 30 Minuten regelmäßig, kam aber nicht zum Ausgleich oder zur Führung. In den ersten 20 Minuten führte die HSG immer mit mindestens einem Tor. Nach 26 Minuten traf Pascal Bensch, am Samstag achtfacher Torschütze, zum wichtigen 12:9. Er erzielte auch den Halbzeitstand (13:10). Durch viele Wechsel von HSG-Trainer Martin Bauer hatte der Gastgeber regelmäßig frische Spieler auf der Platte, die gut ins Tempo- und Abwehrspiel kamen. Esslingen fand indes nur schlecht in die Partie in der harzfreien Halle und musste vermutlich uneingeplant Punkte liegenlassen. Aus einem 15:10 (33. Minute) wurde ein 20:15 (41.). Wenige Spielzüge später lag die HSG sogar mit sechs Treffern in Führung (24:18). In der Schlussviertelstunde kam Esslingen nicht mehr entscheidend ins Spiel und der neue Tabellenzehnte baute den Vorsprung bis zum Abpfiff auf 30:22 aus. Damit erzielte man zum vierten Mal in dieser Spielzeit mindestens 30 Tore. - Tore: Pascal Bensch (8), Thomas Aicher (5), Florian Wenzler (3/1), Robin Hermle, Thorsten Haag, Luca Martin, Tobias Haffa (jeweils 3), Johannes Schubert (2).