HSG Rietheim-Weilheim rettet gegen Team Esslingen ein Remis

In der Handball-Landesliga Männer haben der TV Aixheim und die HSG Baar verloren. Die HSG Rietheim-Weilheim spielte unentschieden.

TV Neuhausen/E. II – TV Aixheim 27:24 (14:10). Auch in diesem Spiel setzte sich anfangs noch kein Team entscheidend ab. Neuhausen führte zwar 1:4 (5. Minute), doch der TVA konnte das Spiel nach etwa 13 Minuten drehen (5:4). Erst nach dem 9:8 erspielte sich der Gastgeber wieder eine deutlichere Führung. Während auf TVA-Seite bis zur Pause nur noch Nikolas Klingeisen und Michael Mey jeweils einmal trafen, kam die TV-Zweite noch fünf weitere Male zum Torerfolg. Nach dem Seitenwechsel gelang es dem Gast, nicht früh schon den Anschluss zu verlieren. Nach 38 Minuten verkürzte das Team von Holger Hafner sogar bis auf einen Treffer (16:17). „Die Problematik war, wie schon in der vergangenen Saison, die Chancenauswertung. Wir haben auch viele Male die Überzahl nicht genutzt“, sagte Hafner. Der Gegner spielte es cleverer und ließ sich die Führung in den letzten Minuten nicht mehr nehmen. Auf mehr als zwei Tore kam der TVA nicht mehr ran (19:21, 21:23). Auch nachdem die Heimmannschaft in Überzahl einen Sieben-Meter verwarf (58.), gehörte ihr dennoch der nächste Treffer zum 22:26 aus Gäste-Sicht. Am Ende war der Tore-Abstand zu groß, als dass es nochmal wirklich hätte spannend werden können. - Aixheim: Frank Plaumann, Markus Gruler, Nikolas Klingeisen (4), Andreas Faitsch (4/2), Philip Klingeisen (5), Michael Klaritsch (5), Kevin Stutz, Florian Efinger (2), Lukas Mauch, Andreas Haller, Axel Baumann, Andreas Scholz, Marcel Obergfell, Michael Mey (4).

HSG Baar – VfL Pfullingen II 31:34 (15:17). „Ich mache meiner Mannschaft keinerlei Vorwurf. Es war ein riesiger Fight“, sagt Martin Irion nach der Heimniederlage gegen Pfullingen. In dem sehr ausgeglichenen Spiel stand es nach 13 Minuten 8:8-Unentschieden. Wirklich absetzen konnte sich nur der Gast aus Pfullingen zeitweise, entschieden wurde das Spiel aber erst in den Schlussminuten. Wenige Minuten später sah HSG-Spieler Robin Simmerer die rote Karte – ein Knackpunkt im Spiel. Hinzu kam im ersten Durchgang noch die Verletzung von Torwart Jannik Sasse, der sich das Knie verdrehte und ausgewechselt werden musste. „Er war bis dahin so gut im Spiel“, so Irion. Dominic Platzer kam für Sasse zwischen die Pfosten. Für die Pfullinger ging es nach dem schwachen Saisonstart um viel. Zur Pause führte der Gast dann mit zwei Toren (15:17). Kurz nach dem Seitenwechsel erspielte sich die VfL-Zweite ein 16:20, doch die HSG Baar wurde stärker und schaffte nach 43 gespielten Minuten den Anschluss auf ein Tor (22:23). In der eng umkämpften Schlussviertelstunde blieb Pfullingen in Führung, setzte sich aber zu keiner Zeit entscheidend ab. Nach dem 30:31 traf Pfullingen zum 20:32 (beide 58.) und die HSG Baar bekam eine Zwei-Minuten-Strafe. Nach der eigenen Auszeit verkürzte man nochmal (59.). zwei weitere Gäste-Treffer entschieden die Partie. Irion: „Das Spiel war von beiden Mannschaften gut. Es ist bitter, so viel zu investieren und am Ende ohne etwas dazustehen.“ - Baar: Florian Conradi (2), Christoph Hermann (8), Robin Simmerer, Vitali Dick, Thomas Ulrich (3), Albert Tafelmaier (2), Florian Wenzler (3/1), Dominic Platzer, Marco Böhnig (4), Daniel Chamula (3), Nico Bechtold, Matthias Fleischer (6), Kevin Ott, Jannik Sasse.

Team Esslingen – HSG Rietheim-Weilheim 19:19 (13:9). Anfangs führte die Heimmannschaft, danach glich die HSG immer wieder aus. Erst wenige Minuten vor dem Gang in die Kabine setzten sich die Esslinger ab. Innerhalb von vier Minuten zog der Gastgeber auf 13:9 davon. Im zweiten Durchgang ließ die HSG den Rückstand nicht anwachsen. Im Gegenteil: 14 Minuten vor dem Ende hatte man das Spiel sogar gedreht (16:15). Nach dem Esslinger Ausgleich zum 18:18 waren noch weniger als fünf Minuten auf der Uhr. In doppelter Überzahl kamen die Gäste nicht zum Führungstreffer. Stattdessen nutzte Esslingen anschließend eine eigene Überzahl zum 19:18 aus (59.). Etwa 40 Sekunden vor Spielende sicherte Stefan Huber den Gästen einen Punkt. - Rietheim-Weilheim: Florian Buschle, Markus Renz (3/2), Thomas Aicher (4), Thorsten Haag (3), Jan Schutzbach (1), Tobias Haffa (1), Yoann Mattes (1), Stefan Huber (3), Mario Stiefel, Dorian Sauer, Marius Marquardt (3), Niklas Vorwalder, Robin Hermle.