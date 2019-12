HSG Rietheim-Weilheim prüft Tabellenführer Köngen

Das Handball-Frauenteam der HSG Fridingen/Mühlheim beendet am Sonntag mit dem Spiel beim SC Lehr eine Serie von vier Auswärtsspielen. Auch das Männerteam spielt am Sonntag und ebenfalls auswärts (beim TSV Deizisau). Die drei Männer-Landesligisten aus dem Kreis Tuttlingen treffen am Samstagabend auf die drei Teams an der Spitze der Liga. Auch vor den beiden Kreis-Teams in der Landesliga Frauen stehen mit der MTG Wangen beziehungsweise der SG Argental anspruchsvolle Aufgaben.

Württembergliga Männer

TSV Deizisau – HSG Fridingen/Mühlheim (Sonntag, 17 Uhr; Hermann-Ertinger-Sporthalle Deizisau). Die Heimmannschaft weist als Fünfter mit 14:10-Punkten eine positive Bilanz auf. Die Gäste aus dem Donautal haben nach dem überraschenden 28:28-Unentschieden gegen die zweitplatzierte SG Lauterstein den letzten Platz verlassen können, sind mit 4:20-Punkten aber punktemäßig gleichauf mit Schlusslicht TV Altenstadt. In Deizisau hofft Fridingen/Mühlheim auf einen weiteren Erfolg. „Wir wollen es gleich angehen wie letzte Woche. Nur durch Kampf kommt man ran und durch unser geradliniges Spiel“, nennt HSG-Co-Trainer Ibrahim Parlak die Faktoren, die auch am Sonntag stimmen müssen, wenn man punkten will. „Das hat uns immer ausgezeichnet. Wir kommen über das Team“, sagt er zum kämpferischen und geschlossenen Auftreten, das auch nötig sein wird, um sich im Laufe der Rückrunde aus der aktuellen Lage zu befreien. In der Abwehr bedarf es erneut einer hochkonzentrierten Leistung: Im Schnitt wirft der TSV Deizisau über 30 Tore pro Partie. Damit zählt der Gastgeber zu den angriffsstärksten Teams der Liga. Die HSG hatte zuletzt mit mehreren verletzungsbedingten Ausfällen zu kämpfen.

Württembergliga Frauen

SC Lehr – HSG Fridingen/Mühlheim (Sonntag, 15 Uhr; Sporthalle Ulm Nord Ulm-Lehr). In dieser Woche muss sich die Donautal-HSG wieder auf Harzverbot in der Ulmer Sporthalle einstellen. „Das wird ein ganz schwerer Brocken für uns“, sagt Trainer Frank Rohrmeier angesichts der ungewohnten Bedingung ohne Harz, aber auch wegen der Personallage. Mit Vanessa Drees, Clara Frankenstein und Lisa Buschle werden drei Spielerinnen ausfallen. Rebecca Maurer kommt zurück in den Kader, Sabrina Müller kommt von der zweiten Mannschaft mit für Torhüterin Buschle. „Dadurch wird die Herausforderung größer. Es ist ein direkter Konkurrent“, so der Coach zur Ausgangslage. Selbst ist man Siebter (7:11-Punkte), direkt gefolgt vom SC Lehr (5:13). „Wir dürfen wenig zulassen und müssen eine ähnlich gute Abwehr wie letzte Woche spielen. Das ist der Schlüssel.“ Danach sei das Ziel, schnell umzuschalten, um die einfachen Tore zu erzielen. So will man den Positionsangriff weitestgehend verhindern.

Landesliga Männer

HSG Baar – SG Ober-/Unterhausen (Samstag, 18.30 Uhr; Hohenlupfen-Sporthalle Talheim). „Ziel ist es, zu Hause mal ein Topteam zu schlagen“, sagt Martin Irion, Trainer der HSG Baar, im Vorfeld der Partie gegen die zweitplatzierte SG Ober-/Unterhausen, die mit 18:4-Punkten Spitzenreiter TSV Köngen (19:3) auf den Fersen ist, der kurz darauf in Tuttlingen um Punkte spielt. Bei der HSG geht es auch darum, die zweite Hälfte aus dem Spiel in Esslingen (26:34) aus dem Kopf zu bekommen. Irion: „Wir müssen eine deutliche Spur ruhiger, disziplinierter spielen und eine Spur zulegen im Deckungsverhalten und in der Kompaktheit der Deckung.“ Nach guten ersten 30 Minuten verspielte man vergangene Woche nach der Pause mögliche Punkte. Vor dem Spiel gegen die SG O/U liegt der Aufsteiger in der eng gestaffelten Liga auf Platz neun. Die Gäste haben neben neun Siegen zweimal verloren. „Man muss alles im Auge haben, sie haben eine gute Mischung“, lobt der HSG-Coach die Qualität in mehreren Bereichen beim Gegner. Nico Bechtold hilft aus und ist ebenso wie der zuletzt verletzte Florian Conradi im Kader. Kreisläufer Florian Wenzler wird nach seiner Verletzung in Esslingen nicht spielen können.

HSG Rietheim-Weilheim – TSV Köngen (19.30 Uhr; Kreissporthalle Tuttlingen). Der Spitzenreiter TSV Köngen gibt am Samstag in der Tuttlinger Kreissporthalle seine Visitenkarte ab. Die Mannschaft von Trainer Alexander Job, mit 8:14-Punkten Elfter, hat vor knapp einem Monat daheim mit dem 24:22-Sieg gegen den Zweiten SG Ober-/Unterhausen überraschen können und damit unerwartete, aber wichtige Zähler eingefahren. Vergangene Woche gab es mit dem 18:25 bei Aufsteiger SpVgg Mössingen einen Rückschlag. Job bemängelte die fehlende Durchschlagskraft im Angriff, ohne die man auswärts unter 20 eigenen Treffern blieb. Etwa zeitgleich kam der TSV Köngen in Aldingen gegen den TV Aixheim zu einem knappen 25:24-Erfolg. Die einzige Saisonniederlage resultierte bislang aus dem deutlichen 26:37 gegen den ärgsten Verfolger Ober-/Unterhausen. Schon mit einem Punktgewinn gegen das Topteam aus Köngen würde Rietheim-Weilheim für eine Überraschung sorgen.

TSV Denkendorf – TV Aixheim (20 Uhr; Sporthalle Denkendorf). Der aufgestiegene TSV Denkendorf hat auch nach elf Spielen erst eine Niederlage einstecken müssen (29:31 gegen den TSV Köngen). Durch vier weitere Unentschieden und sechs Siege beansprucht man im Moment Rang drei (16:6-Punkte). Der TV Aixheim, aktuell Elfter (8:14-Punkte), ist nicht in der Form, in der er vor etwa einem Jahr nach dem Wiederaufstieg in die Landesliga war. Auch deshalb rutschte das Team von Holger Hafner in das hintere Tabellendrittel zurück. In Denkendorf steht eine schwierige Aufgabe bevor. Gegen den TSV Köngen hat man sich vergangene Woche gut geschlagen, musste sich am Ende aber knapp geschlagen geben (24:25). Kommende Woche steht für den TVA noch daheim das Derby gegen Rietheim-Weilheim an, dann geht es erneut in eigener Halle gegen die SG Ober-/Unterhausen. Gegen einen unerwarteten Punktgewinn in dieser Phase der Saison hätte Aixheim nichts einzuwenden.

Landesliga Frauen

HSG Baar – MTG Wangen (Samstag, 16.40 Uhr; Hohenlupfen-Sporthalle Talheim). Die HSG Baar erwartet in Talheim mit der MTG Wangen den neuen Tabellenzweiten (13:5-Punkte). HSG-Trainer Oliver Ulrich will mit seiner Mannschaft gegen das Wangener Angriffsspiel standhalten. Selbst nimmt man nach drei Niederlagen in Serie Platz fünf ein (10:6). „Sie haben mit den stärksten Angriff der Liga mit im Schnitt 28 Toren“, so Ulrich. Die Gäste seien mit vielen torgefährlichen Spielerinnen diesbezüglich „breit aufgestellt“. Diesmal soll es gegen die 5:1-Deckung, die Ulrich bei Wangen erwartet, besser funktionieren als im Spiel gegen Tabellenführer HSG Böblingen/Sindelfingen (15:30). Der Trainer weiter: „Wir sind klarer Außenseiter. Wir müssen an der Trefferquote arbeiten und brauchen Sicherheit im Spiel.“ Zuletzt habe man zu viele Angriffe benötigt, um zum Torerfolg zu kommen.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen – SG Argental (18.45 Uhr; Ludwig-Uhland-Sporthalle Tuttlingen). Es wird sich zeigen, wie sich die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen von der deutlichen Pleite gegen Tabellenführer HSG Böblingen/Sindelfingen (14:29) erholt hat. Trainerin Zeljana Pfeffer verdeutlichte nach der Partie, dass in diesem Spiel nahezu nichts funktionierte. Am Samstag will sie mit ihrem Team „wieder zu unserem Spiel finden. Die Mannschaft soll sich nicht hängenlassen, auch wenn es sicherlich schwierig wird.“ Maite Barquero Schwarz und Mirjana Misetic werden nicht spielen können, hinter Cara Riester und Magdalena Krämer steht noch ein Fragezeichen. Kompensieren will die HSG NTW die Ausfälle mit Spielerinnen der zweiten Mannschaft und der A-Jugend. Einen kleinen Kader ist man von der vergangenen Saison ohnehin gewöhnt. Ziel ist es, die beiden Spiele vor der Pause zu gewinnen, um oben dranzubleiben. Pfeffer: „Die SG Argental hat eine gute Mannschaft. Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen.“ Vor zwei Wochen hat sich die SG Argental beim 27:32 bei der HSG Böblingen/Sindelfingen gut verkauft.