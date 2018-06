HSG Rietheim-Weilheim muss daheim punkten

In der Handball-Württembergliga erwartet die HSG Rietheim-Weilheim am Samstag mit den SF Schwaikheim einen Tabellennachbarn. Der TV Aixheim steht beim Tabellenzweiten HSG Ostfildern vor einer schweren Aufgabe. Die Männer von Tabellenführer HSG Fridingen/Mühlheim sind spielfrei. In der Landesliga Frauen bekommt es die TG Trossingen daheim mit der SG Nebringen/Reusten zu tun, während die HSG Fridingen/Mühlheim beim TV Weilstetten antreten muss.

Württembergliga Männer

HSG Rietheim-Weilheim – SF Schwaikheim (Samstag, 19.30 Uhr; Kreissporthalle Tuttlingen). Nach der jüngsten deutlichen Niederlage in Bittenfeld will die HSG wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. „Gott sei Dank, müssen wir nicht auswärts antreten“, sagt Trainer Thomas Stocker, wissend, dass seine Mannschaft in fremden Hallen nicht immer ihr Potenzial abruft. In der Tuttlinger Kreissporthalle sieht es aber anders aus. Stocker: „In Bittenfeld haben Biss und Aggressivität gefehlt, haben wir schlecht in der Abwehr gearbeitet. Dabei muss den Spielern klar sein, dass wir ohne eine gute Abwehrarbeit nicht punkten können.“ 15:19 Punkte haben die HSG-Handballer auf ihrem Konto, der Vorpsrung auf einen Abstiegsplatz beträgt nur vier Zähler. „In unserer Lage ist ein Heimsieg unerlässlich, sonst steckt man im Schlamassel“, spricht der Coach die Wichtigkeit der Partie gegen den Tabellennachbarn (14:20 Punkte) an. Im Hinspiel in Schwaikheim erreichte die HSG Rietheim-Weilheim ein 30:30-Unentschieden. Fehlen wird auf HSG-Seite Martin Bauer, der sich in Bittenfeld nach zehn Minuten eine Zerrung im Wurfarm zugezogen hat und drei bis vier Wochen ausfällt.

Landesliga Männer

HSG Ostfildern – TV Aixheim (Samstag, 20 Uhr). Die Mannschaft der HSG Ostfildern schon sich durch sechs Siege in Folge auf den zweiten Platz vor und wurde erst am vergangenen Spieltag von der TG Nürtingen gestoppt. Im Hinspiel musste sich Aixheim daheim nach langem Kampf 21:24 geschlagen geben. Der TV Aixheim geht zwar als Außenseiter ins Spiel, will aber trotzdem die Form der vergangenen Partien bestätigen und für eine Überraschung sorgen. Die Aixheimer haben alle Spieler an Bord und wollen sich in diesem Auswärtsspiel nicht verstecken. Der TVA hofft, seine Auswärtsserie von zuletzt fünf ungeschlagenen Spielen ausbauen zu können. Ein schweres Unterfangen, die die HSG Ostfildern hat bisher alle sieben Heimspiele gewonnen.

Landesliga Frauen

TG Trossingen - Nebringen/Reusten (Samstag, 18.45 Uhr; Solweghalle). Die TG Trossingen erwartet mit der SG Nebringen/Reusten eine Mannschaft, die unbedingt Punkten muss um vom Tabellenende wegzukommen. Daher erwartet TG-Trainer Wolfgang Käfer einen Gast, der kämpferisch alles geben wird. Die Trossingerinnen wollen über eine kompakte Abwehrleistung Selbsvertrauen und Sicherheit für ihr Offensive holen. Käfer: „Auch wenn es gegen den Tabellenletzten geht, das Spiel wird kein Selbstläufer.“

TV Weilstetten – HSG Fridingen/Mühlheim (Sonntag, 15 Uhr). Nach der schwachen Leistung und hohen 15:28-Niederlage beim TSV Neuhausen/F. wollen sich die Handballerinnen der Donautal-HSG am Sonntag rehabilitieren. Mit dem TV Weilstetten wartet aber ein motivierter heimstarker Bezirksrivale, der mit einem Sieg an den Gästen in der Tabelle vorbeiziehen will. Daher bedarf es schon einer starken Leistung, wenn die HSG den 36:30-Hinspielsieg in der Balinger Längenfeldhalle bestätigen will.