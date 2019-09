HSG Rietheim-Weilheim ist in Meßstetten Außenseiter

In der Handball-Bezirksliga Frauen stehen am Wochenende nur zwei Begegnungen auf dem Spielplan. Die Partien in Sulgen (gegen TG Schwenningen) und Geislingen (gegen Weilstetten II) gelten als offen.

Bezirksliga Frauen

SG Dunningen/Schramberg – TG Schwenningen (Samstag 16.10 Uhr Kreissporthalle in Schramberg-Sulgen). Die Gastgeberinnen starteten mit einem Auswärtssieg in die Saison und gehen daher mit dem nötigen Selbstvertrauen in das Heimspiel gegen die TG Schwenningen. Die Gäste belegten in der Vorsaison den zweiten Platz. Daher ist ein interessantes Spiel zu erwarten.

HK Ostdorf/Geislingen – TV Weilstetten II (Sonntag, 15.15 Uhr; Schlossparkhalle in Geislingen). Beide Teams spielten in der vergangenen Saison lange Zeit gegen den Abstieg und waren nur durch zwei Punkte getrennt. Die Weilstetterinnen sind nach der deutlichen Heimniederlage bereits unter Zugzwang.

Bezirksklasse Frauen

Hossingen-Meßstetten II muss man einen Heimvorteil gegen Rietheim-Weilheim einräumen, während es zwischen Rottweil II und Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III keinen Favoriten gibt.

HSG Rottweil II – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III (Samstag, 16.15 Uhr; Doppelsporthalle 2). Nach der Auftaktniederlage wollen es die Rottweilerinnen vor eigenem Publikum besser machen. Beide Mannschaften waren in der Spielrunde 2018/19 Tabellennachbarn im Mittelfeld. Daher ist ein offener Schlagabtausch zu erwarten.

HSG Hossingen-Meßstetten II – HSG Rietheim-Weilheim (Samstag, 17.45 Uhr; Heuberghalle in Meßstetten). Die Gastgeberinnen schlossen die vorherige Saison auf dem zweiten Platz ab und wollen auch dieses Mal vorne mitspielen. Rietheim-Weilheim belegte den letzten Platz und geht als Außenseiter ins Spiel.

Kreisliga A

HSG Frittlingen-Neufra – HSG Neckartal II (Sonntag, 16 Uhr; Leintalhalle). Beide Mannschaften wollen den Saisonstart positiv gestalten. Auf Grund der Ergebnisse der vergangenen Saison muss man Frittlingen-Neufra wegen des Heimvorteils Vorteile einräumen.