HSG Rietheim-Weilheim II gibt die rote Laterne ab

In der Handball-Bezirksklasse Männer hat der VfH Schwenningen mit einem am Ende ungefährdeten Auswärtserfolg bei Ostdorf/Geislingen II die Tabellenführung ausgebaut. Das Verfolgerduell gegen Winterlingen-Bitz entschied die Reserve der HSG Baar für sich und verbesserte sich somit auf den zweiten Platz. Rietheim-Weilheim II verbuchte gegen Spaichingen II den ersten Punktgewinn und gab die rote Laterne ab.

Bezirksklasse Männer

HSG Rietheim-Weilheim II – TV Spaichingen II 27:27 (12:14). Die Spaichinger erwischten den besseren Start und lagen in der ersten Hälfte fast immer vorne. Lediglich beim 11:11 gelang der HSG der Ausgleich. Bis zum 15:17 änderte sich nichts. Nun gelang den Gastgebern aber ein 6:0-Lauf und diesen Vier-Tore-Vorsprung hielt die Reserve der HSG Rietheim-Weilheim bis zum 27:23. In der Schlussphase gelang der HSG dann kein Tor mehr und so kamen die Spaichinger noch zu einem schmeichelhaften Punktgewinn. Beste Torschützen: HSG: Sebastian Schneck 7/2; TVS: Jonas Palilla 7/4.

HSG Baar II – HWB Winterlingen-Bitz 24:20 (9:7). In einem hart umkämpften Spiel mit vielen Zeitstrafen standen beide Abwehrreihen recht gut. Dabei erwischte die HSG Baar den besseren Start und führte schnell 4:1. Winterlingen-Bitz kämpfte sich aber heran und schaffte beim 5:5 den Ausgleich. Nun war es spannend und beim 15:16 lagen die Gäste das einzige Mal vorne. In der Schlussphase nutzte die HSG ihren Chancen besser und setzte sich noch sicher durch. Beste Torschützen: HSG: Maximilian Kreutter 6/2, Yannick Nieß 5; HWB: Christian Grzywna 6/2, Til Henkel 5.

HK Ostdorf/Geislingen II – VfH Schwenningen 26:34 (10:17). Schnell setzten sich die Gäste mit zwei Toren ab und bauten diese Führung bis zur Halbzeit auf sieben Tore aus. Im zweiten Spielabschnitt sah man ein ganz anderes Bild. Die junge Heimmannschaft kämpfte sich Tor um Tor heran und kam in der 45. Minute zum 20:23. Doch diese Aufholjagd kostete viel Kraft und so siegte der Tabellenführer verdient. Beste Torschützen: HK: Jan Alexander Riccobono 8, Christoph Schlaich 7; VfH: Marius Anton 10/2.

Kreisliga A Männer

Tabellenführer Hechingen und der Tabellenzweite HSG Baar III kamen zu sicheren Heimsiegen und bauten somit ihren Vorsprung aus.

HSG Baar III – TV Streichen II 40:27 (19:12). Bis zur 18. Minute war es ein offener Schlagabtausch mit wechselnder Führung. Nach dem 10:10 stellte die HSG Baar mit einem 5:0-Lauf aber die Weichen auf Sieg. Die Gastgeber standen nun sicher in der Abwehr und in der zweiten Hälfte war der Gast aus Streichen dann chancenlos. Beste Torschützen: Baar: Jonathan Kleinknecht 8, Paul Schneck 6; TVS: Robin Richard 9/1, Manuel Schneller 7.

TV Hechingen – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen 28:20 (14:10). Das Spiel begann zäh und keine der beiden Mannschaften konnte sich richtig absetzen. Geprägt war diese Phase von vielen Fehlern der Angriffsreihen. Nach dem 5:5 stellten die Hechinger die Abwehr um und agierten nun aggressiver. So konnten sie sich bis zur Halbzeit mit vier Toren absetzen. Nach einem zerfahrenen Beginn der zweiten Hälfte besann sich Hechingen auf seine schnellen Außenspieler und kam mit einigen Kontern zu Torerfolgen. Beim 23:16 in der 49. Minute war die Vorentscheidung gefallen. Beste Torschützen: TVH: Ralf Hauer 7/1, Patrick Lenz 6; NTW: Jens Schwarz 5/2, Oliver Steidl 5.

Kreisliga B Männer

Mit einem knappen Auswärtserfolg bei Schömberg III konnte die Reserve der TG Schwenningen die Tabellenführung ausbauen. Im Duell der noch sieglosen Kellerkinder kam Rietheim-Weilheim III zu einem klaren Heimsieg gegen die dritte Mannschaft der HSG Albstadt.

TG Schömberg III – TG Schwenningen II 28:30 (10:14). In diesem kampfbetonten Spiel schenkten sich beide Mannschaften nichts. Dabei hatten die Schwenninger immer die Nase vorne und den Gastgebern gelang nur drei Mal der Ausgleich. Beim 17:25 war die Vorentscheidung gefallen. In der Schlussphase konnten die Schömberger dann noch etwas Ergebniskosmetik betreiben. Beste Torschützen: Schömberg: Marco Besenfelder 11/3; Schwenningen: Christof Reichmann 6, Richard Siegle 6/1.

HSG Rietheim-Weilheim III – HSG Albstadt III 26:17 (12:3). Die HSG Albstadt hatte von Beginn an mit einer schwachen Bank zu kämpfen und konnte daher der HSG Rietheim-Weilheim nicht viel entgegen setzen. In der zweiten Hälfte ließen es die Gastgeber etwas ruhiger angehen und so konnten die Albstädter die Partie nun offen gestalten. Beste Torschützen: R-W: Henning Eyrich 5; Albstadt: Daniele Garofalo 5/2.

Kreisliga C Männer

Tabellenführer Spaichingen III musste bei der vierten Mannschaft der HSG Baar etwas überraschend die erste Niederlage hinnehmen. Somit ist der Tabellenzweite Ostdorf/Geislingen III nach dem knappen Heimsieg gegen die Reserve des VfH Schwenningen als einzige Mannschaft noch ohne Verlustpunkt.

HSG Baar IV – TV Spaichingen III 25:20 (12:11). Bis zum 17:15 war die Partie offen. Nun kam die stärkste Phase der Gastgeber und sie setzten sich vorentscheidend auf 23:18 ab. Beste Torschützen: HSG: Thorsten Mohr 11/3, Bernhard Volz 6/1; TVS: Holger Merkt 8/3, Georg Honer 6/1.

HK Ostdorf/Geislingen III – VfH Schwenningen II 33:32 (18:14). Bei wechselnder Führung konnte sich keine Mannschaft entscheidende Vorteile erspielen. Am Ende rettete die HK einen knappen Vorsprung über die Zeit. Beste Torschützen: HK: Thorsten Schlaich 8, Jannik Walter 7/3; VfH: Robert Zoll 10/4, Niklas Bernhard Zengerle 6, Sebastian Wolter 6.