HSG R-W will für Klassenerhalt und bei Fans punkten

Für drei der fünf überregional spielenden Handballmannschaften aus dem Kreis Tuttlingen geht es in den Spielen am Samstag noch um einiges: Die Männer der HSG Fridingen/Mühlheim erwarten im Kampf um den Klassenerhalt in der Württembergliga Tabellennachbar TV Flein. Davor spielen die HSG-Frauen gegen die TG Biberach um Punkte im Meisterschaftsrennen. In der Landesliga der Männer ist das Derby zwischen dem TV Aixheim und der HSG Rietheim-Weilheim vor allem für die abstiegsbedrohten Gäste bedeutend. Die Frauen der HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen treten am Sonntag in Vaihingen an.

Württembergliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim – TV Flein (Samstag, 20 Uhr; Sepp-Hipp-Halle Fridingen). Die HSG steht vor zwei wichtigen Begegnungen. Erst treffen die Donaustädter auf den formstarken TV Flein, dann reisen sie zur Reserve der SG BBM Bietigheim. Beide liegen in der Tabelle noch knapp hinter Fridingen/Mühlheim.

Flein spielte zuletzt daheim 26:26 gegen Tabellenführer SV Leonberg/Eltingen. Nicht nur deswegen erwartet HSG-Coach Mike Novakovic ein schweres Heimspiel: „Sie haben ihre Spielweise komplett geändert. Das Ergebnis gegen den Tabellenführer zeigt, wie ausgeglichen diese Liga ist.“ In den vergangenen Wochen bereitete der TVF einigen Gegnern Schwierigkeiten. Gegen die SG Schwaikheim (37:25) und die SG Schozach/Bottwartal (33:31) sammelte man jeweils zwei Zähler.

Vom HSG-Kader, der derselbe sein wird wie beim 19:32 in Oberstenfeld, erhofft sich der Trainer wieder „mehr Leidenschaft, Kampf und Wille“. Novakovic: „Kämpfen kann jeder, wir müssen alles abrufen.“ Ein weiterer Faktor werden die Zuschauer in der Fridinger Sepp-Hipp-Halle sein. „Eine phantastische Atmosphäre wäre enorm wichtig“, sagt er. In der engen Tabellen-Konstellation kann bereits ein weiterer Sieg für die HSG, die das Hinspiel 34:27 gewann, vieles verändern. Im Vergleich zu den kommenden Gegnern hat man sogar ein Spiel weniger ausgetragen.

Württembergliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim – TG Biberach (Samstag, 17.45 Uhr; Sepp-Hipp-Halle Fridingen). „Es ist gleich das nächste Spitzenspiel“, sagt HSG-Trainer Frank Rohrmeier. Am Mittwoch unterlag seine Mannschaft im verlegten Spiel gegen Tabellenführer TV Nellingen II 21:30. Nun empfängt der Vierte mit der TG aus Biberach den Dritten (28:10 Punkte). Die HSG hat aktuell 27:11 Punkte und den direkten Vergleich mit Nellingen II verloren. Auch aus Biberach reiste man in der Hinrunde punktlos ab (23:29).

„Wir haben etwas gutzumachen. Biberach hat ein super Tempospiel und die stabilste Abwehr der Liga. Das wird eine Herausforderung. Der Mittwoch hat Kraft gekostet“, sagt der Trainer. Zudem habe seine Mannschaft weniger Zeit, sich auf den nächsten Gegner vorzubereiten.“ Entscheidend wird sein, wie erholt die Donautälerinnen sein werden. Voraussichtlich kann Rohrmeier auf denselben Kader zurückgreifen. Der Gegner musste die letzte Niederlage Mitte Dezember hinnehmen und hat seither bis auf ein Unentschieden (22:22 gegen den TV Weilstetten) alle Spiele gewonnen.

Landesliga Männer

TV Aixheim – HSG Rietheim-Weilheim (Samstag, 19.30 Uhr; Sporthalle Aldingen). Aufsteiger Aixheim war zuletzt in Herrenberg (26:33) anzumerken, dass es nach dem gesicherten Klassenerhalt nicht mehr um viel geht. Jetzt steht das Derby an. „Das ist zu Hause sicherlich etwas anders. Wir wollen das Derby gewinnen“, sagt TVA-Coach Holger Hafner, dessen Team ebenso motiviert sein wird wie die Gäste aus Rietheim-Weilheim. Für die HSG geht es noch um den Klassenerhalt.

„Sie stehen besser da als in der Vorrunde und haben einen gewaltigen Schritt gemacht“, sagt Hafner. In der Hinrunde feierte der TVA in Tuttlingen einen 37:25-Sieg. „Das war möglich durch eine stabile Abwehr, ein gutes Umschaltverhalten und wenige Fehler. Rietheim-Weilheim wird entsprechend agieren und Gas geben.“

Nach dem Derby steht für die Gäste das Spiel beim Vorletzten H2Ku Herrenberg II an. Eine Entscheidung am letzten Spieltag will die HSG möglichst verhindern. „Wir spielen um den Klassenerhalt, aber sind den Fans auch Genugtuung schuldig wegen der deutlichen Niederlage im Hinspiel“, sagt Rietheim-Weilheims Trainer Martin Bauer. Er rechnet nicht damit, dass Aixheim im Derby auch nur ein Prozent nachlässt. „Ich weiß über die Kontergefährlichkeit. Das ist ihr Spiel, auch über eine schnelle Mitte. Wir dürfen uns wenige Fehler leisten und müssen erst einmal einen ruhigen Ball spielen“, sagt Bauer zur Spielweise gegen den TVA. Die Kader der Mannschaften werden vermutlich unverändert sein.

Landesliga Frauen

SV Vaihingen – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen (Sonntag, 15 Uhr; Sporthalle Hegel Gymnasium Stuttgart-Vaihingen). Die HSG reist erneut als Favorit zu einem Auswärtsspiel. Die Mannschaft von Trainerin Zeljana Pfeffer kann trotz der knappen Personallage stärker eingeschätzt werden als Vaihingen. Der SVV ist mit 10:28 Punkten Vorletzter. An den verbliebenen drei Spieltagen ist der Klassenerhalt für den SVV nur noch theoretisch möglich. „Das Ziel für uns ist es, auf Platz vier zu bleiben“, sagt Pfeffer. Mit drei Punkten Vorsprung ist das realisierbar.