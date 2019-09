HSG NTW II trifft auf eine neue Spielgemeinschaft

In der Handball-Bezirksliga Frauen kann man von Landesliga-Absteiger TG Schömberg gegen die Reserve der HSG Fridingen/Mühlheim einen Heimsieg erwarten. Nur als Außenseiter geht Weilstetten II in sein Heimspiel gegen Rottweil, während die restlichen zwei Begegnungen offen sind.

Bezirksliga Frauen

TV Weilstetten II – HSG Rottweil (Samstag, 16 Uhr; Längenfeldhalle in Balingen). Die Weilstetterinnen sind nur knapp dem Abstieg entgangen und wollen es in der neuen Runde besser machen. Dagegen schlossen die Rottweilerinnen auf dem dritten Platz ab und gehen auch mit den größeren Erfolgsaussichten in diese Begegnung.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II – SG Dunningen/Schramberg (Samstag 16.30 Uhr Mühlau-Halle in Tuttlingen). Die Gastgeberinnen wollen sich in dieser Saison nach vorne orientieren. Die neue Spielgemeinschaft Dunningen/Schramberg will vorne mitspielen und daher ist ein offener Schlagabtausch zu erwarten.

TG Schömberg – HSG Fridingen/Mühlheim II (Samstag, 18 Uhr; Sporthalle in Schömberg). Landesliga-Absteiger Schömberg will bei der Vergabe der Meisterschaft ein Wörtchen mitreden. Mit dem Heimvorteil im Rücken wird man sich gegen die Reserve der HSG Fridingen/Mühlheim wohl kaum eine Blöße geben.

HWB Winterlingen-Bitz – TV Spaichingen (Sonntag, 15.15 Uhr; Sporthalle in Bitz). Die Gastgeberinnen verbuchten im Pokal einen deutlichen Auswärtssieg und gehen mit großem Selbstvertrauen in dieses Heimspiel. Der Gast aus Spaichingen hatte in der vergangenen Runde zwei Punkte mehr auf dem Konto und daher kann man ein Spiel auf Augenhöhe erwarten.

Bezirksklasse Frauen

HSG Rottweil II – TG Schömberg II (Sonntag, 15.10 Uhr; Doppelsporthalle 1). Die Schömbergerinnen schafften den Aufstieg und stehen beim Dritten der Vorsaison gleich vor einer schweren Aufgabe. Sie werden die Euphorie des Aufstiegs mitnehmen, doch der Heimvorteil lässt eher einen Erfolg der Rottweilerinnen erwarten.

Kreisliga A Frauen

SG Dunningen/Schramberg II – HSG Baar IV (Sonntag, 16.30 Uhr; Wehle-Sporthalle in Dunningen). Diese beiden neuformierten Mannschaften nehmen erstmals am Spielbetrieb teil. Der Ausgang ist offen.