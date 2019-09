HSG NTW II muss sich gegen Rottweil vorsehen

Die Bezirksliga-Handballerinnen der HSG Rottweil müssen an diesem Wochenende zwei Mal ran und reisen mit leichten Vorteilen zur TG Schwenningen und der Reserve der HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen. Offen ist die Partie zwischen Onstmettingen und Spaichingen.

Bezirksliga Frauen

TV Onstmettingen – TV Spaichingen (Samstag, 19 Uhr; Raichberghalle). Als letzte Mannschaft in der Bezirksliga greift Aufsteiger Onstmettingen in den Kampf um die Punkte ein. Vor eigenem Publikum hat man sich einiges vorgenommen, doch die Spaichingerinnen, die auswärts bereits einen Punkt holen konnten, sollten nicht unterschätzt werden

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II – HSG Rottweil (Samstag, 20 Uhr; Mühlauhalle in Tuttlingen). Die Gastgeberinnen kassierten im ersten Spiel eine knappe Heimniederlage und wollen sich rehabilitieren. Rottweil startete mit einem souveränen Auswärtssieg und geht daher als Favorit ins Spiel.

TG Schwenningen – HSG Rottweil (Sonntag, 15 Uhr; Deutenberghalle 1). Die Schwenningerinnen wollen ihre Auftaktniederlage vergessen machen. Doch die Rottweilerinnen überzeugten zum Saisonauftakt und streben die Tabellenspitze an.

Bezirksklasse Frauen

Von Schömberg II kann man einen Heimsieg gegen Rietheim-Weilheim erwarten.

TG Schömberg II – HSG Rietheim-Weilheim (Samstag, 16 Uhr; Sporthalle in Schömberg). Die Schömbergerinnen starteten mit einem Auswärtssieg und mit dem Heimvorteil im Rücken wollen sie die Tabellenführung übernehmen. Rietheim-Weilheim will sich auf jeden Fall besser verkaufen als vergangene Woche (21:28 in Meßstetten)..

HSG Neckartal – HSG Rottweil II (Samstag, 17.30 Uhr; Stadionhalle in Sulz). Bezirksliga-Absteiger HSG Neckartal hat sich den sofortigen Wiederaufstieg zum Ziel gesetzt und geht daher hoch motiviert in das erste Saisonspiel. Die Gäste haben bereits zwei Spiele hinter sich und ein ausgeglichenes Punktekonto. Sie sollten nicht unterschätzt werden.

Kreisliga A Frauen

Frittlingen-Neufra startete mit einem Sieg und reist auf Grund der Ergebnisse der vergangenen Saison mit Vorteilen zum VfH Schwenningen. Die Reserveteams der HSG Neckartal und der SG Dunningen/Schramberg streben den ersten Saisonsieg an. - Die Spiele im Einzelnen: VfH Schwenningen – HSG Frittlingen-Neufra (Samstag, 20 Uhr; Deutenberghalle 1), HSG Neckartal II – SG Schramberg/Dunningen (Sonntag, 17 Uhr; Stadionhalle in Sulz).