HSG NTW II gewinnt Kellerduell auswärts 24:20

In der Handball-Bezirksliga Frauen hat die HSG Rottweil mit einem Sieg gegen den Vorletzten TG Schwenningen wieder die Tabellenführung übernommen. Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II holte durch den Sieg beim Schlusslicht Ostdorf/Geislingen wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Bezirksliga Frauen

HWB Winterlingen-Bitz – SG Dunningen/Schramberg 19:24 (12:13). Die ersten 20 Minuten gehörten den Gastgeberinnen. Nach dem 3:3 führte die Spielgemeinschaft 10:7 und schien das Spiel im Griff zu haben. Wieder einmal waren es die vergebenen klaren Torchancen der HWB, die die Gäste ins Spiel brachten. Nach der Pause riss der Faden bei den Einheimischen. Nach 48 Minuten beim 17:21-Rückstand war die Vorentscheidung gefallen. Beste Werferinnen: Heim: Luana Errico 5/3; Gast: Corina Jähn 9/4.

HSG Fridingen-Mühlheim II – TV Weilstetten II 24:26 (12:7). Durch gute Abwehrarbeit und Willen im Angriff erspielten sich die Gastgeberinnen bis zur Pause einen Vorsprung von fünf Toren. Nach Beginn der zweiten Hälfte waren die Emotionen und der Wille abgeflacht und man musste einen Lauf der Gäste von fünf Toren verkraften. Letztendlich setzten sich die Gäste in der 57. Minute durch Nora Bitzer mit zwei Toren durch. Beste Werferinnen: Heim: Hannah Wirth 7, Sophie Dreher 5/5, Svenja Diesenberger 5; Gast: Nora Bitzer 7, Tanja Steidle 5/4.

HK Ostdorf/Geislingen – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II 20:24 (8:13). Dieses kampfbetonte Kellerduell begann ausgeglichen. Bei wechselnder Führung schenkten sich beide Mannschaften bis zum 7:8 in der 23. Minute nichts. Bei der HK lief dann nicht mehr viel zusammen und so setzten sich die Gäste bis zur Halbzeit mit fünf Toren ab. Nach dem Wechsel kämpfte sich die HK wieder heran und schöpfte beim 16:18 nochmals Hoffnung. Doch die HSG hielt dagegen und brachte den Vorsprung sicher über die Zeit. Beste Werferinnen: Heim: Anne Leykam 8/8; Gast: Philine Baur 6/3.

HSG Rottweil – TG Schwenningen 34:24 (14:12). In diesem Spiel erwischten die Schwenningerinnen den besseren Start. Bis zum 21:19 in der 42. Minute war die Partie offen. Mit einem 6:0-Lauf sorgten die Rottweilerinnen dann für klare Verhältnisse. Beste Werferinnen: Heim: Berit Berner 11/4; Gast: Julia Czech 8/3.

TV Spaichingen – TV Onstmettingen 18:25 (9:9). In der ersten Hälfte war es ein Spiel auf Augenhöhe. Dabei wechselte die Führung ständig. Nach dem Wechsel ließen die Spaichingerinnen dann in der Abwehr zu viel zu und so kam Onstmettingen immer wieder über den Kreis zu Torerfolgen. Außerdem unterliefen den Gastgeberinnen im Angriff zu viele Fehler und dies nutzte der Gast zu einen sicheren Sieg. Beste Werferinnen: Heim: Jacqueline Wibiral 7/3; Gast: Sandra Kälbli 10/3.

Bezirksklasse Frauen

HSG Rietheim-Weilheim – TG Schömberg II 23:23 (9:9). Die Schömbergerinnen fanden besser in diese Partie, konnten sich aber nicht entscheidend absetzen. Nach dem Wechsel kam die HSG wie verwandelt aus der Kabine und ging 14:10 in Führung. Doch die Gäste kämpften sich wieder heran. Nach dem Ausgleich war es ein offener Schlagabtausch, der mit einer gerechten Punkteteilung endete. Beste Werferinnen: Heim: Nadine Hipp 5, Daniela Thien 5; Gast: Tatjana Geiger 10/6.

HSG Hossingen-Meßstetten II – HSG Baar II 30:17 (16:9). Die Anfangsphase verlief ausgeglichen. Nach 15 Minuten setzte sich die HSG Hossingen-Meßstetten immer weiter ab und siegte verdient. Beste Werferinnen: Heim: Sonja Auer 9/3; Gast: Marleen Marquardt 7/4.