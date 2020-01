HSG NTW II erwartet Donautal-HSG II zum Derby

Der Tabellenführer HSG Rottweil reist in der Handball-Bezirksliga Frauen mit Vorteilen zur SG Dunningen/Schramberg, während man vom Tabellenzweiten Schömberg einen Heimsieg gegen Spaichingen erwarten kann. In den restlichen beiden Begegnungen gibt es keinen klaren Favoriten.

Bezirksliga Frauen

TG Schömberg – TV Spaichingen (Samstag, 18 Uhr; Sporthalle in Schömberg). Die Schömbergerinnen konnten bislang alle Spiele für sich entscheiden und werden sich in eigener Halle wohl keine Blöße geben. Doch die Spaichingerinnen werden sich nicht kampflos in ihr Schicksal ergeben, denn sie brauchen noch Punkte im Abstiegskampf.

SG Dunningen/Schramberg – HSG Rottweil (Samstag, 18.10 Uhr; Kreissporthalle in Schramberg-Sulgen). Die Rottweilerinnen werden alles daran setzen, um die Tabellenführung zu verteidigen. Dass dies aber nicht ganz einfach werden wird zeigte das Hinspiel, denn dort teilte man sich die Punkte.

TV Onstmettingen – HWB Winterlingen-Bitz (Samstag, 19 Uhr; Raichberghalle). In diesem Mittelfeldduell wollen sich die Onstmettingerinnen für die klare Hinspielniederlage revanchieren und ihren vierten Platz festigen. Da beide Mannschaften in ihren Leistungen etwas launisch sind, kann man einen offenen Schlagabtausch erwarten.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II – HSG Fridingen/Mühlheim II (Samstag, 20.15 Uhr; Eltahalle in Wurmlingen). Diese beiden Mannschaften sind Tabellennachbarn im hinteren Mittelfeld, haben aber schon einen gewissen Abstand zu den gefährdeten Plätzen. Die Gastgeberinnen mussten sich im Hinspiel deutlich geschlagen geben und wollen vor eigenem Publikum den Spieß umdrehen.

Bezirksklasse Frauen

Tabellenführer HSG Neckartal geht als Favorit in sein Heimspiel gegen den Vorletzten Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III. Nur als Außenseiter reist der Letzte Rietheim-Weilheim zur Reserve der HSG Baar.

TG Schömberg II – HSG Hossingen-Meßstetten II (Samstag, 12 Uhr; Sporthalle in Schömberg). Im Verfolgerduell empfängt der Dritte den Zweiten. Dabei möchten sich die Gäste für die knappe Hinspielniederlage revanchieren. Doch die Schömbergerinnen wollen vorbei ziehen.

HSG Neckartal – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III (Samstag, 17.30 Uhr; Stadionhalle in Sulz). Die HSG Neckartal beherrscht bislang die Liga und ist wohl kaum noch von der Tabellenspitze zu verdrängen. Doch die Gastgeberinnen sollten nicht leichtsinnig werden und auch den Vorletzten auf keinen Fall unterschätzen.

HSG Baar II – HSG Rietheim-Weilheim (Sonntag, 15.20 Uhr; Hohenlupfen-Sporthalle in Talheim). Die Heimmannschaft steht derzeit mit einem ausgeglichenen Punktekonto im Mittelfeld. Der Gast liegt auf dem letzten Platz, konnte aber aus den letzten beiden Spielen drei Punkte holen und wittert wieder Morgenluft im Abstiegskampf. Mit einem weiteren Erfolg will Rietheim-Weilheim die rote Laterne abgeben.

Kreisliga A Frauen

HSG Baar IV – VfH Schwenningen (Sonntag, 13.40 Uhr; Hohenlupfen-Sporthalle in Talheim). Die Gastgeberinnen haben erst eine Niederlage auf dem Konto. Mit einem Sieg gegen den Vorletzten kann sich die HSG auf den zweiten Platz verbessern.