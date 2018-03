HSG NTW erreicht nach Rückstand noch 21:21

Die Handballfrauen der HSG Fridingen/Mühlheim und der HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen sind am Wochenende ohne Sieg geblieben. Die Donautälerinnen kehrten mit einer 22:29-Niederlage aus Göppingen zurück, die HSG NTW trennte sich in der Wurmlinger Elta-Halle von der HSG Hossingen-Meßstetten 21:21.

Württembergliga Frauen

FA Göppingen II – HSG Fridingen/Mühlheim 29:22 (17:9). Die Gäste mussten nach zuletzt 9:1-Punkten wieder eine Niederlage einstecken. „Der Gegner war einfach besser als wir. Dass müssen wir neidlos anerkennen“, sagte HSG-Trainer Frank Rohrmeier. Der Tabellenzweite legte forsch los und führte nach acht Minuten bereits mit 6:1. Rohrmeier: „Wir haben in der Anfangsphase zu viele technische Fehler gemacht. Das hat Göppingen mit Tempogegenstößen ausgenutzt.“ Die Gäste kamen in der 18. Minute beim 10:7 zwar auf drei Tore heran, mussten die FA-Zweite aber bis zur Halbzeit wieder auf 17:9 davonziehen lassen. „Wir haben es Göppingen zu einfach gemacht“, war das Pausenfazit von Rohrmeier. In den zweiten 30 Minuten lief es dann für die Donautälerinnen, die drei Siebenmeter nicht verwerten konnten, besser. Die Gäste konnten die Partie nun ausgeglichen gestalten. Es gelang allerdings nur einmal, den Rücstand auf fünf Tore zu verkürzen. Tabea Maier traf binnen 52 Sekunden zum 18:12 und 18:13. Doch Göppingen ließ sich davon nicht beeindrucken und baute die Führung in der 47. Minute auf neun Tore aus (25:16). Damit war die Partie entschieden. Die Gäste konnten nur noch unwesentlich verkürzen, konnten sich aber damit trösten, zumindest die zweite Hälfte zu ihren Gunsten entschieden zu haben (13:12). Das nächste Punktspiel bestreitet die HSG Fridingen/Mühlheim am 24. Februar um 18 Uhr in Mühlheim gegen den TV Weingarten. - HSG: Jessica Krämer, Lisa Buschle; Tanja Seiffert (2 Tore), Kathrin marquardt, Patricia Rebholz (2), Jammah Wirth (2/1), Vanessa Fritz (3/2), Rebecca Maurer (4), Anika Hipp, Tabea Maier (7), Anna-Öena Gögelein (2).

Landesliga Frauen

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen – HSG Hossingen-Meßstetten 21:21 (11:11). Die Gastgeberinnen hatten große personelle Schwierigkeiten. Trainerin Zeljana Pfeffer: „Am Freitag sind fünf Spielerinnen mit einer Grippe ausgefallen. Das war schon ein Problem. Wir haben dann gesagt, wir probieren es mit A-Jugendlichen. So sind dann fünf Nachwuchsspielerinnen in den Kader gerückt.“ Nach der Partie war Pfeffer zufrieden: „Ich muss den A-Jugendspielerinnen und der gesamten Mannschaft ein großes Lob zollen. Sie haben sich super verkauft.“ Die rund 120 Zuschauer sahen eineinteressante und bis zum Schlusspfiff spannende Partie. In der ersten Hälfte lief die NTW-Mannschaft immer einem Rückstand hinterher, der in der 15. Minute auf vier Tore angewachsen war (3:7). Doch die Mannschaft kämpfte, blieb am Gegner dran und schaffte kurz vor der Pause den 11.11-Ausgleich. Zu Beginn der zweiten Hälfte lief es gut für NTWCara Riester und Magdalena Krämer brachten die Gastgeberinnen mit 12:11 und 13:11 erstmals in Führung. Doch Hossingen-Meßstetten konterte mit vier Toren in Folge zum 13:15. Danach lag der Aufsteiger aus dem Zollernalb-Kreis fast immer knapp vorne, NTW schaffte aber mehrals den Ausgleich. So auch nach dem 20:21 (57. Minute), als Jana Renner mit ihrem einzigen Tor 90 Sekunden vor dem Ende den 21:21-Endstand erzielte. Nach dem spielfreien Fasnet-Wochenende gastiert die HSG NTW am 17. Februar um 18 Uhr bei der SG Schorndorf. - HSG NTW: Pina Baur, Anja Benk; Jana Renner (1 Tor), Laura Luz, Nina Esslinger, Melanie Haunschild, Lisa-Marie Hipp, Romy Epple (1), Ann-Katrin Huber (1), Cara Riester (9/7), Josipa Anic (1), Lea-Marie Hauser (3), Magdalena Krämer (5/1).