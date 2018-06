HSG Konstanz entführt einen Punkt aus Lübeck

Die Zweitliga-Handballer der HSG Konstanz sind beim VfL Bad Schwartau im dritten Spiel in Folge ungeschlagen geblieben. 23:23 hieß es nach 60 Minuten vor 1813 Zuschauern. Die Gastgeber bleiben zu Hause ohne Niederlage.

Die Gäste vom Bodensee setzten sich im 900 Kilometer entfernten Lübeck nach ausgeglichener Anfangsphase auf 7:4 ab. Doch dann wurden die Schleswig-Holsteiner in der dortigen Hansehalle, in der der VfL Bad Schwartau seine Heimspiele austrägt, stärker, gingen ihrerseits 11:8 in Front. Zur Pause hatten sich die Gäste auf 11:10 herangekämpft.

In den zweiten 30 Minuten konnte sich kein Team entscheidend absetzen. Die Partie blieb bis zum Schluss spannend. Die Konstanzer 23:22-Führung nach 59.07 Minuten egalisierten die Bad Schwartauer 15 Sekunden vor dem Ende zum 23:23-Endstand. Ein gerechtes Ergebnis, da keine Mannschaft eine Niederlage verdient gehabt hatte. Die HSG liegt mit 7:7 Punkten auf Rang zehn.

Am Samstag, 15. Oktober, empfängt die HSG Konstanz um 20 Uhr in der Schänzlehalle den Tabellen-15. HG Saarlouis. (pm)