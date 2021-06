HSG Konstanz darf in Großwallstadt nicht verlieren

Für den Handball-Zweitligisten HSG Konstanz wird die Luft immer dünner. Die arg dezimierte und junge Mannschaft der Bodenseestädter hielt beim Tabellendritten VfL Gummersbach zwar lange mit, musste sich aber am Ende noch deutlich 21:28 (10:12) geschlagen geben. Damit bleibt die HSG Vorletzter. Eine Niederlage am Dienstag im Nachholspiel beim TV Großwallstadt würde den Abstieg bedeuten.

Gummersbach nutzte die letzte Chance im Kampf um die Rückkehr in die erste Bundesliga und hat nach der überraschenden Niederlage des TuS Nettelstedt-Lübbecke bei den Rimpar Wölfen am letzten Spieltag noch die Möglichkeit aufzusteigen.

Für die Konstanzer wird es hingegen ganz eng. Schon am Dienstag im Nachholspiel beim sechsmaligen Deutschen Meister TV Großwallstadt benötigt die HSG im Fernduell mit TV Emsdetten mindestens einen Punkt, um sich die Chance auf das Finale daheim zu erhalten. Fürstenfeldbruck und Wilhelmshaven stehen bereits als Absteiger in die dritte Liga fest. Die HSG hat den Vorteil, den am Saisonende bei Punktgleichheit entscheidenden direkten Vergleich gegen Emsdetten für sich entschieden zu haben. Dennoch hat man den Klassenerhalt nun nicht mehr in der eigenen Hand, sondern ist auch auf Schützenhilfe von Lübeck am letzten Spieltag angewiesen.